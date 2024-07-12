РЭО призвал бренды не запускать воздушные шары в небо

Российский экологический оператор направил письмо к Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) с рекомендацией не запускать шары во время маркетинговых акций, чтобы не загрязнять окружающую среду.

«РЭО обратился к АКАР с просьбой оказать содействие в ограничении таких маркетинговых мероприятий, как запуск воздушных шаров. Такие акции оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду, ведь утилизировать шары практические невозможно. В итоге шары, в зависимости от материала, обречены разлагаться от четырех до 200 лет, загрязняя почву, воду и нанося вред живым организмам. Коммуникационные агентства могут сыграть здесь значимую роль, во-первых, им следует перестать предлагать такой вид рекламной активности, во-вторых, стоит убеждать заказчика не использовать экологически вредный способ коммуникаций. Сегодня тренд сегодня — быть экологичным», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В России ежегодное загрязнение таким видом отходов измеряется тоннами. Традиция отпускать шары в небо на выпускном приводит к образованию более двух тысяч килограммов отходов. Также ряд компаний провели подобные акции с начала года.

К примеру, 14 февраля 2024 года московский ТЦ «Ривьера» использовал 55 тысяч шаров на праздник влюбленных. Такое количество шаров образует от одного до двух с половиной центнеров не поддающихся переработке отходов. В меньшем масштабе повторил аналогичную акцию торговый центр в Новосибирске, 10 тысяч шаров выпустил ТЦ «Эспланада» в Перми в честь своего дня рождения. В этом июле «Сбермаркет» (Купер) отметил свой ребрендинг массовой раздачей фольгированных шаров сразу в трех городах России.

«Таким образом, масштабные мероприятия с использованием воздушных шаров стали, к сожалению, трендом в коммуникациях брендов по всей стране. РЭО уже работает с общественностью в отношении ограничения использования воздушных шаров и, в особенности, традиции запускать их в небо. Сегодня мы хотим привлечь внимание бизнес-сообщества к проблеме: рекламные акции — следующий по значимости источник загрязнения шарами», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

АКАР может оказать воздействие на участников отрасли через повышение осведомленности о вреде данного вида рекламных акций для окружающей среды и через рекомендации по их запрету. Ограничение способов коммуникаций, наносящих вред окружающей среде, станет заметным вкладом ассоциации в общее устойчивое будущее, говорится в письме РЭО.