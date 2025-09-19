РЭО: применение дронов при инвентаризации полигонов сделают обязательным

Дроны позволяют сократить сроки инвентаризации полигонов, на которых размещают отходы, с трех месяцев до пяти дней, то есть практически в 20 раз. Также стоимость инвентаризации сокращается в 3 раза благодаря дронам с 650 до 232 тысяч рублей. За один полет при благоприятных погодных условиях можно обследовать десятки тысяч гектаров.

Обязательность использования беспилотников прописана в проекте приказа Минприроды России «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов производства и потребления». В разработке документа принимали участие специалисты Российского экологического оператора. Новые правила также позволят выявлять нарушения на полигонах и оценивать их остаточную вместимость.

«Использование современных технологий при обращении с отходами — важное направление для развития отрасли и перехода к экономике замкнутого цикла. Дроны позволяют оперативно и качественно проводить инвентаризацию полигонов, что в итоге делает систему более прозрачной и эффективной», — отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Сейчас беспилотные летательные аппараты уже используют для сканирования полигонов в ряде регионов. В 2022–2025 годах при помощи дронов обследованы 706 таких объектов и построены 1009 их 3D-моделей (некоторые локации сканировались повторно в разные годы).

«Новые правила подготовлены, чтобы оптимизировать процесс инвентаризации объектов размещения отходов производства и потребления. Для этого предлагается законодательно закрепить применение беспилотных авиационных систем, воздушно-лазерного сканирования, аэрофотосъемки, тепловизионной съемки, — пояснили в пресс-службе ППК „РЭО“.

Все это позволит не только сократить сроки инвентаризации, но и оценивать остаточную вместимость полигонов и выявлять нарушения. Например, отсутствие постов весового контроля, наличие тления или возгорания, размещение отходов, не относящихся к ТКО.

Проект приказа устанавливает новые правила проверки полигонов и объектов размещения отходов производства и потребления. Обязательной станет видеосъемка с помощью дронов, панорамная фотосъемка в формате 360 градусов. А для полигонов ТКО дополнительно — лазерное сканирование, аэрофотосъемка и тепловизионная съемка с воздуха.

Если применение беспилотников на территории запрещено, то проводят наземно-лазерное сканирование. Оно позволяет создавать цифровые трехмерные модели объектов, в том числе для того, чтобы проанализировать изменения при эксплуатации полигонов. Так можно оценить объем накопленных отходов, зафиксировать расположение всех объектов в полосе съемки. Сравнивая модели

за разные годы, можно определить динамику наполняемости полигона, использовать эти данные при расчете тарифов на захоронение. Дополнительно аэрофотосъемка

и тепловизионная съемка помогают проверять, соблюдаются ли экологические нормы при эксплуатации объекта.

Проект приказа также уточняет сроки инвентаризации: для всех объектов размещения отходов обследования нужно проводить как минимум раз в пять лет, а для полигонов ТКО — минимум раз в два года. При этом расширяется перечень источников информации, которые можно использовать для такой инвентаризации.

Минприроды направило проект приказа на согласование в федеральные органы исполнительной власти. После принятия новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года.