РЭО презентовал информационную систему для оперативного контроля за сферой ТКО в регионах

Российский экологический оператор представил на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами информационную систему «Дашборд». Она дает возможность региональным органам власти оперативно отчитываться о состоянии системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в каждом субъекте РФ, а федеральным органам власти — проводить оперативный мониторинг и принимать решения по развитию отрасли обращения с отходами.

«„Дашборд“ — это аналитическая панель, которая призвана стать рабочим инструментом для региональных и федеральных органов власти. Это своего рода светофорная (красная, желтая, зеленая зоны) система рейтингования субъектов РФ по различным критериям, которые презентуют на еженедельных штабах, — обеспеченность контейнерами и мусоровозами, работа операторов, полигоны и многое другое. Для удобства дашборд встроен в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). На данный момент РЭО проводит с регионами консультации по правильности заполнения дашборда. На сегодняшний день к нему подключены все субъекты РФ», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В дашборде отображается информация по организации региональных штабов в сфере ТКО, деятельности региональных операторов, информация об обеспеченности мусоровозами, контейнерами и контейнерными площадками, инфраструктурой (объекты обработки, утилизации, размещения ТКО), дорожные карты, которые разрабатываются по всем перечисленным разделам, и статус по ним, а также статистика обращений в «РЭО Радар».

«Сейчас мы собираем информацию в части утверждения дорожных карт. В дальнейшем мы будем уточнять и корректировать дашборд. С учетом дополнительных показателей и факторов настроим поля, которые будут обеспечивать контроль за реализацией дорожных карт. Сами порядки расчета показателей будут совершенствоваться, в том числе с учетом поступления новой информации в рамках утверждения дорожных карт, которые сейчас разрабатывают субъекты РФ», — рассказал заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

РЭО также предоставляет регионам доступ к таблице с расчетами, на основе которых формируется дашборд, а также делится информацией по методике заполнения показателей в системе «Дашборд».

«Дашборд доступен в закрытой части ФГИС УТКО, доступ к которому предоставляется после прохождения авторизации через ЕСИА. Гибкий подход, используемый при реализации данной аналитической панели, позволяет по мере необходимости добавлять или исключать индикаторы, влияющие на рейтингование субъектов РФ», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Заполнять дашборд регионы должны каждую неделю, РЭО обязан проверять полученные данные и сверять их с другими источниками информации.