РЭО: претенденты на миллионный денежный приз Зеленой премии публично защитят свои проекты

Очный этап конкурса «Зеленая премия» Российского экологического оператора впервые пройдет в Москве. На нем претенденты поборются за денежные призы от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Мероприятие состоится 9 декабря 2024 года в Национальном центре «Россия».

«Четыре номинации Зеленой премии будут представлены на очном этапе, который призван дополнительно мотивировать участников через денежные призы. Впервые такой на конкурсе будет такой большой призовой фонд: в этом году он составит 9 млн рублей. Очень большую роль в развитии отрасли и формировании экономики замкнутого цикла играют именно экологические активисты. На своем примере они показывают, что внести свой вклад в защиту окружающей среды может каждый, будь то неравнодушный житель маленького города, студент или предприниматель. Мы хотим дать им возможность заявить о себе и своих проектах, а лучших — поддержать деньгами. Экоактивисты смогут вложить их в развитие инициатив», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Жюри определит трех победителей в номинации «Экологическое предпринимательство», каждый получит по 500 тысяч рублей, трех — в номинации «Экологические центры» (также по 500 тысяч рублей), 10 — в номинации «Студенчество» (по 150 тысяч рублей), трех — в номинации «Экологические лидеры» (по 1 миллиону рублей).

Всего в очном этапе премии примут участие 78 человек — 74 претендента из шорт-листов и 4 амбассадора.

«Амбассадоры — это те, кто рассказывал о Зеленой Премии в течение года, самых активных мы позвали на конкурс, потому что очень благодарны им за информационную поддержку. Каждый из тех, кто как-то принял участие в конкурсе, для нас важен. Именно поэтому так было сложно выбрать претендентов в шорт-листы, а теперь и победителей. Конкурсы и соревнования всегда вызывают бурю эмоций, радость для победителей, грусть — для проигравших. Но мы хотим призвать тех, кто не дойдет до финала, не отчаиваться, сам факт участия уже говорит о многом, и мы уважаем каждого за вовлеченность. Продолжайте быть активными и вы обязательно получите приз, если не в этом, то в следующей году — точно», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Кроме того, для конкурсантов мы запланировали экскурсию в экологические центры Москвы и образовательную программу с лекциями по ораторскому мастерству и лидерских компетенциях.

В 2024 году РЭО получил более чем 13,5 тысячи заявок, из которых по 13 номинациям отобрал шорт-листы. Отдельно на Зеленой Премии представлена закрытая номинация «Рейтинг регионов», эксперты РЭО оценят реформу обращения с отходами в субъектах РФ и составят «зеленый рейтинг».

Церемония награждения состоится 10 декабря в Москве, место проведения РЭО объявит позже.