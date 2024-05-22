РЭО представил цифровые проекты на конференции ЦИПР

Российский экологический оператор представил Систему мониторинга объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), а также федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), платформу «Уберу» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). В этом году мероприятие посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Для цифровизации отрасли обращения с ТКО Российский экологический оператор создал и развивает проекты, направленные на внедрение современных технологий, включая применение искусственного интеллекта (ИИ) и удаленного мониторинга объектов инфраструктуры с применение беспилотников. Также важно делать доступные инструменты, которыми могут воспользоваться граждане и бизнес в рамках защиты окружающей среды, в том числе развития отрасли по обращению с отходами и формирования экономики замкнутого цикла», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Система мониторинга ТКО создана для контроля за эксплуатацией полигонов, включает в себя модуль ИИ для выявления экологических нарушений, в котором реализовано 10 уникальных алгоритмов обработки медиаданных с беспилотников, а также модуль удаленного управления беспилотниками из дронопортов. За прошедшие годы в рамках этого проекта РЭО создал 597 цифровых двойников действующих полигонов и зафиксировал более 3,8 тысячи возможных нарушений законодательства.

ФГИС УТКО обеспечивает прослеживаемость отходов за счет данных от регоператоров, владельцев инфраструктуры и органов власти. В ней зарегистрированы уже более 9000 пользователей, внесено более 60 млн записей, в режиме онлайн также транслируется трекинг движения мусоровозов.

«Уберу» представляет собой крупнейшую карту с пунктами приема вторсырья, на нее добавлено более 65 000 точек. Она доступна на сайте и в мобильном приложении.

«Цифровые продукты РЭО представляют собой комплекс решений для автоматизации процессов в отрасли обращения с ТКО. Использование новейших технологических российских разработок, в том числе искусственного интеллекта, повышает точность, объективность и эффективность работы», — сообщил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Российский экологический оператор в третий раз принимает участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Конференция проходит ежегодно и нацелена на продвижение российских разработок в сфере цифровизации.