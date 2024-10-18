РЭО представил новые правила обращения с ТКО

Минприроды России внес в Правительство РФ проект постановления о новых правилах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. Правила касаются способов накопления ТКО, складирования веток и листвы на контейнерных площадках, мусороперегрузочных станций, деятельности регоператоров.

«Правила обращения с ТКО — это базовый отраслевой документ. Изменения действительно назрели давно. Работа над документом заняла достаточно продолжительный период времени. Хотел бы поблагодарить всех коллег, включая активное участие представителей экспертного сообщества. После всех согласований, включая обсуждение с регионами, проект постановления внесен в Правительство. Надеемся, что будет подписан в текущем году», — сообщил Денис Буцаев.

Основные изменения включают в себя совершенствование процедуры заключения договора, регулирование способов накопления ТКО, в том числе раздельное, установление требований к перегрузочным станциям, корректировку оснований лишения статуса регионального оператора, исключение обязанности регоператоров по ликвидации несанкционированных свалок. Последний вопрос будет отдельно решаться в рамках законопроекта, который подготовило Минприроды России.

Кроме того, региональные операторы смогут вносить сведения о местах накопления ТКО в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). Это поможет вести актуальные реестры контейнерных площадок.

В проекте Правил описаны все основные способы накопления ТКО — мусороприемные камеры (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы), контейнерные площадки, индивидуальные контейнеры в ИЖС, технические помещения юридических лиц, системы подземного накопления ТКО, специальные площадки для КГО. У регионов также имеется возможность самостоятельно определять способы накопления ТКО на его территории.

Впервые появляется понятие графика вывоза ТКО. График вывоза ТКО необходим при бестарном способе сбора ТКО.

Правилами введен запрет на складирование веток и листвы на контейнерных площадках.

«Мы понимаем, что кому-то выносить ветки на площадку удобно, и простым запретом эту ситуацию не изменить. Но веткам нечего делать на сортировке, и собирать их нужно раздельно. Прошу регионы проработать вопрос о том, как организовать на своей территории сбор таких отходов. По нашему мнению, для этого требуется создавать специальные площадки, на которые потребители могли бы передавать ветки, строительные отходы, шины и другие отходы, которые не должны появляться на обычных площадках», — указал глава РЭО.

Правилами будут установлены требования к перегрузочным станциям — регулируются сроки накопления ТКО на перегрузочных станциях. Если речь идет о населенных пунктах, эти сроки более жесткие (до трех дней), если же перегрузки создаются в Арктике и на труднодоступных территориях, то возможно накопление до 11 месяцев. После принятия законопроекта о труднодоступных территориях эти сроки будут дополнительно корректироваться. При этом с 1 января 2026 года на таких станциях обязательно должны быть средства фото- и (или) видеофиксации и весы для обеспечения учета ТКО.

Также проектом Правил устанавливается порядок лишения статуса региональных операторов через суд или без.