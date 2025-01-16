РЭО предоставил финансирование объекту ТКО в Нижегородской области в размере 3,4 млрд рублей

Российский экологический оператор провел закрытое размещение облигаций на сумму 3,44 млрд рублей. Из средств, привлечённых в результате размещения, компании «Проект 3» был предоставлен льготный заем. На полученное финансирование она создаст объект «Межмуниципальный полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом в Арзамасском районе Нижегородской области».

«Размещение облигаций РЭО на 3,44 млрд рублей состоялось 17 декабря 2024 года. Привлеченные в результате размещения средства переданы инвестору для создания современного объекта размещения и мусоросортировочного комплекса в Арзамасском районе Нижегородской области. Проект позволит региону достичь 100% обработки отходов и снизить объем захоронения отходов в два раза», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Финансирование данного проекта обеспечит создание в регионе мощности по обработке 160 тысяч тонн в год, по утилизации органических отходов (объект компостирования) — 50 тысяч тонн в год и по захоронению отходов 115 тысяч тонн в год. Срок ввода в эксплуатацию — до конца 2026 года.

Проект реализуется на основе концессионного соглашения, которое было заключено между компанией «Проект 3» и Правительством региона.

Общая стоимость проекта оценивается в 3,621 млрд рублей. Приобретателем облигации выступил ПАО «Сбербанк».

Льготный заем предоставляется из средств от выпуска облигаций РЭО с субсидированием купонного дохода в размере 90% ключевой ставки Центробанка России. Субсидия направляется от Минприроды России в РЭО в виде имущественного взноса в рамках Постановления Правительства РФ № 906.