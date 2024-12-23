РЭО предоставил финансирование объекту ТКО в Крыму в размере 1,3 млрд рублей

Размещение зарегистрированного Банком России выпуска облигаций Российского экологического оператора в целях финансирования создания объекта «Полигон твердых коммунальных отходов в Белогорском районе Республики Крым» состоялось 19 декабря 2024 года. Приобретателем бумаги выступил ПАО «Сбербанк России».

Решение о предоставлении льготного финансирования данному инвестиционному проекту за счет средств от выпуска облигаций одобрено Наблюдательным советом Российского экологического оператора. Протокол 25 ноября 2024 года подписал заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев.

«Инвестиционный проект по созданию объекта обращения с ТКО мощностью 600 тысяч тонн реализуется в Белогорском районе Крыма. Наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование в объеме 1 345 975 447 рублей. В 2025 году в Крыму будет создан современный полигон ТКО, позволяющий минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Согласно действующей редакции территориальной схемы обращения с отходами Республики, после ввода в эксплуатацию он станет единственным объектом захоронения ТКО на территории субъекта. На строительной площадке уже ведутся подготовительные работы», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Предоставленное льготное финансирование РЭО по ставке 8,7% годовых позволит существенно сдержать рост тарифа и, как следствие, платы граждан за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Общий объем инвестиций оценивается в 1 431 053 232 рублей, что подтверждено положительным заключением Государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости.

На проектную документацию получено положительное заключение Государственной экспертизы. Кроме того, получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы, разрешение на строительство, заключен договор генерального подряда.

Проект реализуется на основе концессионного соглашения, заключенного между ООО «КЭО» и Министерством ЖКХ Республики Крым.