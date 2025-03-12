РЭО предложил запретить захоронение органики на полигонах рядом с аэродромами

Российский экологический оператор начал разрабатывать возможность запрета отправки органических отходов на полигоны в приаэродромных зонах. Мера позволит избежать скопления птиц на таких объектах размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).

«РЭО предлагает запретить направление органических отходов на полигоны в приаэродромных зонах. Такая норма позволит сократить число возникающих скоплений птиц на полигонах в 6 подзоне. Если ТКО не прошли обработку, то есть органику не отделили от других фракций, то они не должны включаться в схемы потоков направления отходов на полигоны», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Само предложение планируется реализовать в рамках внесения изменений в правила разработки территориальных схем (Единые требования к объектам обращения с ТКО № 1657).

РЭО предлагает, чтобы норма начала действовать с 2030 года с учетом того, что по указу Президента показатели стопроцентной обработки должны быть достигнуты к 2030-му.

На данный момент РЭО готовит предложения для направления в Минприроды.