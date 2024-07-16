РЭО предложил внедрять экоповестку в российский кинематограф

«Развитие экономики замкнутого цикла требует непосредственного участия граждан в раздельном сборе и сортировке бытовых отходов. Необходимо методически и доступно доносить до людей стандарты и принципы их участия в построении устойчивой экономики, обучать базовым навыкам обращения с отходами. Такая задача стоит и перед российским кинематографом. Популяризация принципов экономики замкнутого цикла и правил обращения с отходами — область нашей экспертизы. Здесь мы можем помочь российским кинематографистам сформулировать верные темы, подобрать точные и понятные сообщения для широкой аудитории. Например, в наших социальных роликах уже снимались такие узнаваемые актеры, как Виктор Хориняк, Дмитрий Дюжев, Юлия Высоцкая. Совместно с Первым каналом РЭО также снял документальный фильм об экономике замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.

Министерство культуры утвердило на 2024 год приоритетные темы для освещения в кино, среди них есть связанная с экологией — «Бережное отношение к природе страны, экономика замкнутого цикла». Кроме того, экологическое благополучие входит в число поставленных Президентом Национальных Целей развития.

РЭО предлагает разработать стандарты внедрения экопромвещения в киноленты, опираясь на глубокую экспертизу. Эксперты компании отвечают за формирование экономики замкнутого цикла в России, а также накопили огромный опыт в популяризации экологической повестки. За 5 лет работы РЭО вовлек десятки миллионов россиян в процесс раздельного сбора отходов.