РЭО предложил внедрить всероссийскую фотофиксацию вывоза отходов

Российский экологический оператор на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с ТКО предложил обеспечить водителей всех мусоровозов страны приложением «Водитель ТКО», с помощью которого они смогут добавлять во ФГИС УТКО фотографии с фиксацией фактов вывоза отходов с контейнерных площадок. Эту меру предлагается сделать обязательной для всех регоператоров по вывозу отходов.

Она позволит снизить число жалоб россиян на состояние контейнерных площадок. С начала действия реформы обращения с отходами в систему «РЭО Радар» поступило 64 681 обращений, связанных с проблемами вывоза отходов. Предложение поддержал глава Минприроды России Александр Козлов.

«По фотофиксации площадок накопления ТКО ситуация сейчас непростая. И я хочу отметить, что отсутствие фотографий влияет на оценку качества работы регоператоров. Фотофиксация поможет улучшить качество вывоза отходов: при ненадлежащем оказании услуги РЭО будет видеть нарушения в режиме реального времени благодаря интеграции данных с ФГИС УТКО. Нужно понимать, что контейнерная площадка — это буквально лицо реформы. К сожалению, многие жители нашей страны сталкиваются с тем, что услугу по вывозу отходов им оказывают некачественно. Они видят не вложенные 38,1 миллиарда рублей в развитие инфраструктуры по сортировке и утилизации, а видят около своего дома переполненную контейнерную площадку. От этого возникает, конечно, большой негатив, портится впечатление от реформы. Все жалобы мы фиксируем в системе «РЭО Радар». Чтобы снизить число жалоб, мы хотим, чтобы водителям установили приложение «Водитель ТКО» и фиксировали факты вывоза отходов. Мы будем видео в режиме реального времени фотоотчеты по вывозу отходов со всей страны, анализировать частоту и качество», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он отметил, что из 182 регоператоров 102 уже согласились передавать данные фотофиксации, еще 33 регоператора отказались это делать, оставшиеся 47 регоператоров проигнорировали поручение РЭО. По словам Дениса Буцаева, полностью с поручением справились только семь регионов: Забайкальский край, Кировская, Новосибирская, Орловская, Калужская, Тверская области и Республика Бурятия. Еще пять регионов частично поручение выполнили поручение: Крым, Ставропольский край, Воронежская, Свердловская и Нижегородская области. Остальные регионы поручение не выполнили — им дали срок до 31 декабря текущего года.

Для внедрения возможности передавать фотографии контейнерных площадок в ФГИС УТКО РЭО представил новое приложение (API*), интегрируемое в программное обеспечение, которое используют региональные операторы по обращению с отходами. Интеграция API предоставляет ряд преимуществ для оптимизации работы с контейнерными площадками. Во-первых, она позволяет автоматизировать процесс загрузки фотографий в систему. Это экономит время и ресурсы, которые ранее тратились на ручную загрузку данных. Во-вторых, автоматическое обновление информации о состоянии площадок снижает риск ошибок и неточностей. Точность данных повышается, что способствует более эффективному управлению процессом вывоза мусора. Наконец, оперативный доступ к актуальным данным о состоянии контейнерных площадок позволяет лучше контролировать процесс вывоза мусора и принимать своевременные меры.

«Использование API ППК РЭО, интегрированного в ПО регионального оператора, открывает новые перспективы для повышения прозрачности и эффективности процессов сбора и утилизации отходов. Благодаря этому инструменту региональные операторы смогут оперативно получать актуальные данные о состоянии контейнерных площадок, что позволит им более точно планировать маршруты и график вывоза отходов, а также своевременно реагировать на возможные проблемы», — сообщил заместитель генерального директора РЭО Алексей Буров.

Для получения API ППК РЭО вы можете направить свою заявку на почту: support_utko@reo.ru.

Также Денис Буцаев также рассказал, что число жалоб россиян в систему «РЭО Радар», за пять лет работы достигло 64 681. Решены 59660 из них. А за период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года в «РЭО Радар» поступило 1179 сообщения. Большинство жалоб связано с несвоевременным вывозом отходов (36,0%), а также с нарушениями сбора мусора (31,4%). Также люди были недовольны стихийными свалками (13,6%) и нарушениями содержания контейнерных площадок (13,1%). Антирейтинг регоператоров возглавили ООО «Природа» Оренбургская область (15,3% от всех сообщений), АО «Экология» Самарская область (10,6%), АО «Мусороуборочная компания» Краснодарский край (4,2%), ООО «ЭкоЮг» Краснодарский край (4,2%), а также ООО «Экострой-Дон» Ростовская область (3,8%). В антилидерах среди регионов Оренбургская, Самарская области, Краснодарский край, а также Ростовская и Белгородская области.