РЭО предложил включить топливо из отходов в перечень возобновляемых источников энергии

В его рамках Российский экологический оператор предложил проработать возможность предоставления мер поддержки для развития инфраструктуры производства и применения RDF-топлива в России. Оно состоит из горючих фракций, отобранных при сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО). Также эксперты РЭО предложили включить производство тепловой и электроэнергии с помощью альтернативного топлива в перечень возобновляемых источников энергии.

«По прогнозу к 2030 году в России в среднем будут образовываться 48 млн тонн ТКО, из них ежегодно можно будет производить до 12 млн тонн RDF-топлива. Его можно применять в промышленности, например, на цементных заводах. — сообщил директор по развитию экономики замкнутого цикла РЭО Игорь Забралов. — Но для развития инфраструктуры производства RDF-топлива, для формирования инвестпроектов необходимо подумать над возможностью предоставления мер поддержки».

Для экономического стимулирования развития отрасли переработки отходов и введения соответствующих мер поддержки РЭО предлагает начать регулировать производство RDF-топлива из отходов. Для этого необходимо внести изменения в федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Также следует внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами». Над соответствующими предложениями по внесению изменений в нормативное регулирование сейчас работают эксперты РЭО и Минприроды.

«В работе с поступающими отходами у операторов не много альтернатив — их можно направить на переработку, на захоронение или на производство RDF-топлива. На сегодняшний день это единственная возможность сократить объем захоронения примерно на 20% за счет переработки многослойных, композитных полимеров, а также некондиционных бумажных, текстильных компонентов. А для потребителей топлива — цементных заводов — это возможность обеспечить экономию невозобновляемых ресурсов в виде природного газа, — отметила председатель комиссии по утилизации Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Елена Вишнякова. — Но экономически эта утилизация сейчас не сбалансирована. Эффективные меры поддержки на государственном уровне сделают этот процесс экономически эффективным и дадут толчок к развитию производства и потребления топлива одновременно с экономией природных ресурсов и снижением захоронения отходов».

Стимулирование через господдержку позволит сформировать условия как для создания заводов, которые будут выпускать RDF-топливо, так и для его более широкого применения. Это придаст импульс развитию технологий пиролиза и газификации отходов — когда в процессе термических реакций разложения при недостатке кислорода и в присутствии катализаторов из отходов получают полезные продукты. Например, пиролизная жидкость, синтез-газ могут использоваться для выработки тепла и электроэнергии, применяться в химической промышленности. Меры поддержки помогут развивать переработку отходов, сделать ее выгодной, значительно сократить полигонное захоронение.

Ранее в рамках отраслевой программы «Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022–2030 годы» РЭО совместно с Минпромторгом России оценил потенциал применения альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве. Из 144 предприятий цементной и металлургической промышленности готовность замещать природные виды топлива на альтернативное из отходов подтвердили 31 цементное предприятие и одно металлургическое. На первом этапе реализации программы эти заводы смогут использовать до 1,8 млн тонн RDF-топлива в год.

Чтобы производить такой объем, нужно создать не менее 37 предприятий. В настоящий момент на территории Российской Федерации действуют шесть производств альтернативного топлива суммарной мощностью более 530 тысяч тонн.