РЭО предложил установить минимальную долю вторсырья в дорогах

Российский экологический оператор предложил ввести пороговое значение доли вторичных ресурсов при строительстве новых дорог. Предложение направлено в Минприроды России. Новая мера необходима для развития механизма «зеленых закупок», повышения доли переработки и снижения захоронения отходов в России.

«Специалисты РЭО рассказали о мерах поддержки для предприятий, применяющих вторичные ресурсы в дорожном строительстве. Сейчас эти меры поддержки находятся в совместной разработке у Минприроды, Минпромторга и РЭО. Например, предлагается установить пороговую долю вторсырья при создании новых дорог. По мнению экспертов, показатель может равняться 5%. На данный момент в Постановлении № 1224 не содержится минимальной доли вторичного сырья. Поэтому заказчики могут самостоятельно его определять, что не создает достаточных стимулов для развития механизма „зеленых закупок“. Этот пробел мы и предлагаем устранить.

В то же время в прошлом году переработанные материалы уже применили при строительстве и ремонте дорог в 26 субъектах. А на трех федеральных автодорогах применили более 5,7 млн тонн вторичных ресурсов и сырья», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Это и другие предложения обсудили эксперты Российского экологического оператора на международной выставке «Дорога 2024» в Екатеринбурге. Они также рассказали отраслевым компаниям о мерах поддержки для вовлечения вторсырья в хозяйственный оборот при дорожном строительстве.

Ранее для стимулирования вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот Правительство РФ приняло ряд нормативных актов, среди которых Постановление № 1224 об экологичных закупках, распоряжение № 2094-р о перечне товаров с долей вторсырья в составе, распоряжение № 2330-р о товарах и услугах с обязательным использованием вторсырья.

Действующая редакция Постановления № 1224 не позволяет государственным и муниципальным заказчикам в полной мере исполнить требования по описанию товара в закупках. Причиной является отсутствие в акте уточняющих кодов общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) товаров.

«В указанных актах поименован ряд товаров, продукции, работ, услуг, при производстве, выполнении или оказании которых используется вторичное сырье. Все это должно оказать соответствующий эффект на производителей продукции из вторичного сырья, а также на тех, кто использует такую продукцию для дорожной отрасли. Напомню, что рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ Правительство РФ утвердило отраслевую программу по увеличению доли вторичных ресурсов при производстве продукции и материалов для строительства, в том числе дорожного», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

На семинаре «Природосбережение: аспекты применения вторичных ресурсов в дорожной деятельности» также обсуждалось применение вторресурсов при строительстве автомобильных дорог, существующий опыт их применения на пилотных участках (золошлаки, почвогрунты, резиновая крошка), существующие ограничения на их применение.

Участие в семинаре приняли представители РЭО, Федерального дорожного агентства, РОСДОРНИИ, МАДИ, Правительства Свердловской области, а также утилизаторы и производители готовой продукции из вторсырья.

Производители продукции из вторсырья, в частности модификаторов для асфальтобетона на основе резиновой крошки, дорожных барьеров и ограждений, геотекстиля из вторичных полимеров, представили свою продукцию на форуме.

В самой выставке принимали участие министр транспорта, руководители подведомственных дорожных организаций. По ВКС торжественно открытие новых трасс принимал участие вице-премьер Марат Хуснуллин.

Специализированная выставка дорожного хозяйства, приуроченная ко Дню Дорожника, проходила с 15 по 17 октября в ЭКСПО города Екатеринбург.