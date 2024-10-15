РЭО предложил устанавливать тарифы на основе данных из системы прослеживаемости отходов

Расчет тарифов необходимо строить, прежде всего, на информации, собираемой в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Глава РЭО представил предложения по совершенствованию тарифного законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 15 октября на Тарифной конференции в Сочи.

«За счет использования данных ФГИС УТКО мы можем оценивать объективную потребность региональных операторов в технике, персонале, объемах транспортной работы. Это позволяет строить тарифное регулирование на основе объективных факторов, с применением методологии сравнительного анализа. Ранее мы использовали такой метод при формировании нормативов накопления ТКО, и он показал свою действенность. Споров и конфликтных ситуаций вокруг установления нормативов накопления стало гораздо меньше. Считаю, что такой подход целесообразно использовать и при оценке расходов на транспортирование ТКО, а также расходов на отдельные составляющие тарифов — в частности, на оплату труда», — сказал Денис Буцаев.

Например, при рассмотрении тарифной заявки необходимо смотреть не на то, какое количество мусоровозов имеется на балансе регоператора, а какое количество мусоровозов реально перевозит отходы в его зоне деятельности.

При ежегодной корректировке территориальных схем до 1 сентября должны выверяться балансы обращения с ТКО, эти данные должны вноситься в ФГИС УТКО и далее использоваться в тарифном регулировании.

Основная масса документов, необходимых для формирования тарифной заявки, должна запрашиваться через ФГИС УТКО. Это позволит обеспечить максимальную актуальность и достоверность данных в системе, и упростит работу регулирующих органов.

«Процесс согласования с представительными органами превышения предельного индекса в сфере ТКО необходимо поднимать с муниципального на региональный уровень, никакая инфраструктура в сфере обращения с ТКО не создается для отдельного муниципалитета», — указал глава РЭО.

Также Денис Буцаев предложил «реанимировать» метод доходности инвестированного капитала. Сейчас этот метод регулирования практически нигде не используется, хотя он содержит очень хороший инструментарий, обеспечивающий гарантии возврата инвестиций. «На наш взгляд, это происходит во многом из-за того, что в тариф надо включать слишком большую величину возврата и дохода на инвестированный капитал, из-за чего он сильно превышает предельные индексы», — добавил он.

Проблема может быть решена, если ограничить эту величину, а невыплаченную часть направить на увеличение базы капитала, подытожил гендиректор РЭО.