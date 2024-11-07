РЭО предложил создавать специальные площадки для отходов ремонта, веток и шин

Российский экологический оператор предложил регионам создавать специальные площадки, на которые будут складироваться отходы, образующиеся у населения, которые не должны размещаться в контейнерах для приема ТКО.

К таким отходам относятся отходы, образующиеся при ремонте, ветки, листва, шины, зола от печного отопления и другие подобные отходы.

«В регионах распространена проблема строительных отходов, которые складируются на площадках, предназначенных лишь для твердых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас Минприроды РФ готовит законопроект, который должен усовершенствовать организацию сбора отходов, в рамках этого законопроекта возможно решить проблему и с таким отходами, которые не должны попадать в обычные контейнеры к ТКО. Мы предлагаем использовать средства экологических платежей и штрафов для финансирования строительства контейнерных площадок, в том числе и специализированных, где будут накапливаться в том числе крупногабаритные отходы, отходы ремонтов и другие подобные отходы», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Вопрос обсуждался на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«Мы опросили регионы, и многие из них поддерживают предложение по регулированию вопроса обращения с отходами, не относящимися к ТКО, на региональном уровне», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.