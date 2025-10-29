РЭО предложил расширить меры поддержки инвестпроектам

Российский экологический оператор направил в Минприроды России предложение по расширению мер финансовой поддержки для инвестпроектов в сфере обращения с отходами. Сейчас компания может выдавать льготные займы только тем проектам, в которых сам РЭО или его дочерние структуры являются участниками. Нововведение заключается в том, чтобы РЭО выдавал льготные займы также компаниям, которые на 100% принадлежат субъектам.

«При этом региону необходимо будет предоставить государственную гарантию, чтобы обеспечить возвратность займа. И тогда не потребуется искать залоги или поручительства. Обычно это занимает длительное время, — пояснили в пресс-службе РЭО. — Нововведение ускорит финансирование проектов и снизит расходы регионов».

Льготные займы Российского экологического оператора имеют привлекательные условия за счет сниженной ставки благодаря субсидированию со стороны Правительства.

При этом с инициативой о расширении мер поддержки первым выступили в совместном обращении губернаторы Тюменской области, Ямало‑Ненецкого автономного округа, Ханты‑Мансийского автономного округа — Югры. Проект Указа поручил разработать заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев в октябре 2025 года. Изменения будут внесены в Указ Президента РФ № 8 «О создании ППК РЭО».