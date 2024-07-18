РЭО предложил направить экологические штрафы на закупку мусорных контейнеров

Российский экологический оператор подготовил предложения, направленные на ликвидацию дефицита контейнерных площадок в регионах. Компания предлагает направлять средства, полученные от экологических штрафов, на закупку контейнеров, а к созданию и обслуживанию контейнерных площадок также привлекать региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас этим занимаются органы местного управления, которые часто не имеют средств для создания и содержания площадок. Предложения РЭО направил в Минприроды России, ФАС России и Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«Для формирования экономики замкнутого цикла и достижения целей реформы необходимо развитие системы раздельного накопления отходов. Но без создания и регулярного обновления контейнерных площадок и контейнерного парка это невозможно представить. С контейнерами вопрос в целом решен, и не в последнюю очередь за счет того, что регоператорам разрешили включать расходы на приобретение контейнеров в тарифы. В части площадок проблема сохраняется — у муниципалитетов денег на их создание часто просто нет», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО предлагает внести изменения в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», подразумевающие возможность привлечения к решению этой задачи регоператоров с передачей им функции по созданию и обслуживанию площадок. РЭО подготовил соответствующий законопроект.

«Отдельно отмечу, что все полномочия по принятию решений сосредоточены в руках регионов — где-то регионы могут принять решение по бюджетному субсидированию, а где-то предусматривать расходы региональных операторов в рамках тарифных решений. При этом мы предложили использовать еще один источник средств, который сейчас на эти цели использовать нельзя, это экологические штрафы и плата за негативное воздействие на окружающую среду, которые сейчас могут расходоваться только на ликвидацию вреда окружающей среде. Логично было бы их использовать так, чтобы такого вреда было меньше, и создавать на эти средства инфраструктуру по обращению с отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Принятие законопроекта позволит сократить расходы муниципальных бюджетов на создание и содержание мест и площадок накопления (ТКО).

В системе «РЭО Радар» нарушение сбора отходов занимает 61% от общего количества сообщений с начала 2024 года. При этом навалы на контейнерных площадках достигают 25−30% таких сообщений в летний период, зимой — реже.

По состоянию на 15 февраля 2024 года, общая потребность в контейнерных площадках для накопления ТКО оценивалась регионами в 206 тысяч штук. Всего же в федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО) внесены сведения, основанные на территориальных схемах обращения с отходами, о 1 462 249 контейнерных площадках.

В 2021–2022 годах за счет федеральной субсидии Правительства России, составляющей в сумме за два года 2,5 миллиарда рублей, на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов 57 регионов установили почти 155 тысяч контейнеров. Контейнеры для раздельного сбора установлены в 78 субъектах РФ в количестве 327 тысяч штук. Из них дополнительно 45 тысяч было расставлено в 2023 году.

Законопроектом предусматривается возможность создания и содержания мест и площадок накопления ТКО региональным оператором. Также предлагается сделать обязательной передачу регоператором в собственность органов местного самоуправления площадок, созданных за счет средств, учтенных при установлении единого тарифа на услугу, в случае лишения юридического лица статуса регоператора, прекращения им деятельности.

«При этом появляется дополнительный критерий дифференциации тарифов, позволяющий устанавливать тарифы на более высоком уровне для тех потребителей, которые создают контейнерные площадки не сами, а привлекают для этого региональных операторов», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.