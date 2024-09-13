РЭО предложил изымать земельные участки под объекты ТКО

Вопросы изъятия земельных участков под создание объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обсудили на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. Российский экологический оператор поддержал расширение перечня объектов, в отношении которых может применяться решение об изъятии земельных участков, и включение в него объектов ТКО.

«Объекты обращения с ТКО, например, объекты размещения отходов, являются такими же объектами коммунальной инфраструктуры, как и объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения и входят в соответствующие программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселений, муниципальных и городских округов. При этом, как правило, объекты размещения отходов являются объектами регионального значения. Поэтому в отношении них может быть применен такой же механизм изъятия участков в соответствии с Земельным кодексом, как и для других объектов коммунального хозяйства. РЭО поддерживает законодательные изменения, которые позволят более эффективно развивать отрасль обращения с отходами и достичь целей национального проекта „Экология“», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Основные нормы изъятия установлены статьей 49 Земельного кодекса РФ, которой предусмотрено изъятие в целях строительства, реконструкции объектов системы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, имеющих статус объектов федерального, регионального или местного значения. Предлагается дополнить статью 49 ЗК РФ и прописать в абзаце 8 пункта 2 «объекты обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов».

«При создании объектов размещения ТКО часто возникает ситуация, когда нет мест для их расположения. РЭО предлагает использовать существующий механизм по изъятию земельного участка. В таком случае владельцу компенсируется его стоимость. Этот механизм уже отработанный, и, например, активно применялся для строительства дорог при подготовке к Олимпиаде в Сочи», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Согласно законодательству, решение об изъятии земельных участков принимают федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъекта РФ, органы местного самоуправления.

Решение об изъятии земельного участка может приниматься по собственной инициативе уполномоченных органов либо на основании ходатайства организации, указанной в пункте 1 статьи 56.4 ЗК РФ. Эту статью также предлагается дополнить и прописать такую возможность для «операторов по обращению с ТКО и юридических лиц и ИП, планирующих строительство, реконструкцию объектов обращения с ТКО в соответствии с заключенными концессионными соглашениями, соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, инвестиционными договорами».

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В группу вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта. Заседания штаба проходят еженедельно.