РЭО предложил изменить требования к СанПиН по контейнерам с отходами

Российский экологический оператор предложил изменить действующие требования СанПиН к контейнерным площадкам для твердых коммунальных отходов (ТКО) и специальным площадкам крупногабаритных отходов. Предложения озвучил заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«РЭО продолжает анализ данных о местах накопления, размещаемых во ФГИС УТКО. Помимо площадок используются отдельно стоящие контейнеры без ограждений, контейнеры в мусороприемных камерах и технических помещениях юрлиц, пакетный сбор. Соблюсти все требования санитарных норм в реальности у муниципалитетов нет возможности как в силу плотной застройки, так и отсутствия достаточного финансирования. Мы предлагаем все эти способы, которые сейчас массово используются, описать в законодательстве и установить более четкие условия, при которых они могут использоваться. Это важно сделать, так как сейчас существуют правила формирования Реестра мест накопления, куда вносятся площадки только соответствующие СанПиН и по заявлению собственника, то есть реестр формируется заведомо в сокращенном виде», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По данным Федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО), из 989 тысяч контейнерных площадок, которые внесены в систему, почти половина, 450 тысяч, представляют собой контейнерную площадку или место накопления с одним контейнером.

«И здесь совершенно очевидно возникает вопрос, а вокруг одного контейнера нам действительно надо создавать контейнерную площадку, огораживать ее, если это аккуратный современный контейнер с крышкой, который не позволяет разлетаться мусору? Этот вопрос необходимо решить уже на этапе формирования дорожных карт по созданию контейнерных площадок, чтобы расходовать средства максимально эффективно», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Необходимо скорректировать и сами требования к контейнерам площадкам, например, требования по наличию у контейнерной площадки крыши. Попадание осадков в контейнеры — это большая проблема для региональных операторов, указал Алексей Макрушин.

Также необходимо более внимательно и тщательно разбираться в том, что касается накопления крупногабаритных отходов на контейнерах площадках и в «бункерах-лодочках», так как требований к ним практически нет в санитарных нормах и правилах.

Еще один вопрос — мытье контейнеров, необходимо детально разбирать, кто и как должен осуществлять требование о мытье контейнеров.

Таким образом РЭО предлагает определить все возможные места накопления и погрузки ТКО — на контейнерных площадках (больше трех контейнеров), в отдельных контейнерах без огороженной площадки (не более трех контейнеров), в заглубленные площадки и иные системы накопления, в мусороприемных камерах многоквартирных домов, в технических помещениях юридических лиц, бестарным способом в мусоровоз (пакетный сбор). В зависимости от вида места накопления и погрузки ТКО установить отдельные требования к их обустройству и периодичности вывоза ТКО, установить требования по исключению попадания осадков — площадки с крышей или контейнеры с крышкой, определить правила накопления КГО и вторичных ресурсов из ТКО, ввести с 2030-го года единую цветовую индикацию, необходимое количество контейнеров определять исходя из данных учета ТКО за предыдущий год.

Изменения предлагается внести в постановление № 1039. Ранее РЭО также предложил полностью вести реестр во ФГИС УТКО и отказаться от ведения бумажных реестров.