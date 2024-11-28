РЭО предложил изменить регулирование тарифов в сфере отходов

Российский экологической оператор предложил ускорить учет выпадающих расходов региональных операторов при установлении тарифов и внести соответствующие изменения в законодательство РФ.

Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в ходе совещания по вопросам развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Расходы регоператоров растут существенно быстрее инфляции, особенно в части транспортирования, на которое приходится большая часть расходов.

«Мы проанализировали расходы региональных операторов и видим, что за период с 2020 года реальные расходы на транспортирование ТКО росли на 20−30% быстрее инфляции. Проблема особенно остра в связи с тем, что две трети расходов региональных операторов — это именно транспортирование отходов», — отметил глава РЭО.

При этом в рамках действующей системы регулирования временной лаг между незапланированным ростом расходов и учетом расходов в тарифах составляет 2 года.

«Это приводит к большим кассовым разрывам у региональных операторов. Предлагаем скорректировать сроки формирования тарифов таким образом, чтобы максимально оперативно учитывать выпадающие расходы регулируемых организаций», — подчеркнул Денис Буцаев.

Необходимо сделать постоянно действующими нормы постановления № 1318, которое в 2024 году позволило учесть выпадающие расходы региональных операторов в течение ближайшего цикла тарифного регулирования. Это позволит смягчить проблему роста расходов региональных операторов.

Денис Буцаев также отметил, что создание федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) открывает новые возможности в части регулирования тарифов.

«Считаю, что регулирование должно быть максимально основано на данных, вносимых во ФГИС УТКО. Это позволит существенно упорядочить и систематизировать тарифное регулирование, перейти к так называемому „эталонному“ регулированию, когда все параметры тарифов определяются на основе объективных показателей и отчетности в государственной информационной системе», — заявил глава РЭО.

Во ФГИС УТКО будут собираться данные о движении мусоровозов, передаваться данные весового контроля с объектов обращения с ТКО, данные о состоянии полигонов.

При определении расходов на транспортирование ТКО предлагается учитывать треки движения мусоровозов и выполняемую транспортную работу. Расчеты между региональными операторами и объектами должны осуществляться исключительно на основе данных весового контроля, которые также должны учитываться при формировании тарифов.