РЭО предложил избавить мусоровозы от штрафов за нагрузку на дороги

Российский экологический оператор предложил исключить для мусоровозов требования, касающиеся нагрузки на ось и влекущие штрафы для регоператоров. Результаты анализа ситуации, включающего взвешивание мусоровозов в различных регионах, были представлены на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«В России эксплуатируются в основном три типа дорог — с нагрузкой в 6, 10 и 11,5 тонны на ось. При использовании двухскатных колес, имеющих две шины, для наиболее типового мусоровоза на задней тележке допускается нагрузка в 11, 16 и 18 тонн соответственно. Данные взвешивания показали, что требования по шеститонной дороге нарушались практически в 100% случаев, для 16 тонн — более чем в 80% и для 11,5 тонны — более чем в 60%. Чтобы возчики не нарушали законодательство и не получали штрафы, потребуется замена существенно большого количества техники с учетом износа и технического состояния. При этом мусоровозы, продаваемые в стране, исходя из паспортных характеристик, уже нарушают установленные требования. В связи с чем мы считаем необходимым внести ряд изменений в законодательство», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Законом № 257-ФЗ запрещается осуществлять перевозки делимых грузов с превышением допустимых массы и (или) нагрузки на ось свыше 10%, а также осуществлять перевозки на тяжеловесных транспортных средствах, превышающих допустимые массу и (или) нагрузку на ось свыше 10%, без специального разрешения.

На заседании глава РЭО представил результаты анализа, который компания провела с отраслевыми организациями при поддержке Минтранса и представителей регионов. Были получены результаты взвешивания мусоровозов на рамках, которые стоят на дорогах, и данные от региональных операторов, которые взвешивали как пустые, так и заполненные мусоровозы. При анализе также учитывались данные весового контроля, получаемые на объектах инфраструктуры.

Анализ показал, что для избежания нарушений, необходимо снижать загрузку мусоровоза, как минимум, на четверть. Чтобы возить отходы по дорогам с допустимой нагрузкой в 11,5 тонн, загрузку мусоровозов нужно снижать на 23%, по 10-тонным — на 40%, по 6-тонным — нарушения будут возникать практически всегда.

Замена парка мусоровозов потребует более 120 млрд рублей. Если реализовывать эту закупку с использованием лизинга, в тарифах региональных операторов должны появиться дополнительные расходы в объеме 40 млрд рублей ежегодно. Снижение загрузки мусоровозов потребует увеличения расходов дополнительно на величину от до 55 млрд рублей, в зависимости от объема недозагрузки техники. Как итог, необходимый рост тарифа для населения только для того, чтобы избежать проблем с нагрузкой на ось мусоровозов, составит более 30% в год.

Средний размер штрафа за одно превышение, в зависимости от регионов и наличия мусоровозов, составляет от 295 до 341 тысячи рублей.

«РЭО предлагает установить исключение для мусоровозов в части необходимости соблюдения требований № 257-ФЗ, установить требования для производителей мусоровозов, минимизирующие негативное воздействие на дорожное покрытие, а также обеспечить переходный период для закупки новой техники и предусмотреть льготные программы лизинга для закупки техники», — добавил Денис Буцаев.

В целях поддержки региональных операторов, в связи с высокими ставками по договорам лизинга, для закупки техники РЭО разрабатывается программа льготного лизинга совместно с АО «Росагролизинг», согласно которой действующие региональные операторы и операторы по транспортированию ТКО смогут приобретать технику по сниженным кредитным ставкам.