РЭО: Повышение коэффициентов «экологичности» к ставкам экосбора перенесут

Проект изменений в значения коэффициента «экологичности», предусматривающий перенос их повышения с 2026 года на 2027 год внесен в Правительство Российской Федерации. Он разработан при участии экспертов Российского экологического оператора.

«Сохранение значений коэффициента к ставкам экологического сбора создает предсказуемую фискальную среду, что позволяет бизнесу более точно планировать свои затраты на выполнение нормативов утилизации и инвестиционные программы в сфере переработки отходов. Это способствует последовательной реализации расширенной ответственности производителей как ключевого механизма экономики замкнутого цикла.», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Проект постановления согласован с заинтересованными ведомствами и одобрен рабочей группой от бизнеса по «регуляторной гильотине». Изменения направлены на обеспечение стабильности условий хозяйственной деятельности для производителей и импортеров товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств.

«Документ разработан во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Патрушева. Предлагаемая мера обеспечит баланс между экологическими целями государства и экономическими условиями деятельности бизнеса. Это, в конечном итоге, способствует достижению национальных целей в области устойчивого развития и охраны окружающей среды без создания дополнительных барьеров для экономики», — добавили в пресс-службе.