РЭО: послы стран АСЕАН посетили КПО в Московской области

Представители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) побывали с официальным визитом на комплексе по сортировке и переработке отходов «Нева» Группы ЭкоЛайн в Солнечногорске Московской области. Мероприятие, организованное Российским экологическим оператором, состоялось 17 июля.

«В рамках международного сотрудничества продолжаем обмен опытом в сфере обращения с отходами. Состоялся визит руководства посольств стран АСЕАН на современный комплексный объект по обращению с отходами КПО „Нева“ в Московской области. Были продемонстрированы российские технологии и оборудование для переработки и сортировки отходов. Зарубежные специалисты выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Делегация осмотрела очистные сооружения комплекса, ознакомилась с работой установки обратного осмоса и продукцией, полученной в результате очистки и обработки фильтрата. Гости осмотрели сельскохозяйственные и садовые культуры, выращенные с использованием технического грунта (продукта промышленного компостирования).

Визит также включал посещение музея «Культурный слой», базирующегося на КПО «Нева».

После осмотра состоялся круглый стол на тему «Развитие национальной комплексной системы обращения с отходами».

В состав делегации вошли представители посольств Республики Союз Мьянма в РФ, Лаосской Народно-Демократической Республики в РФ, Республики Сингапур в РФ, государства Бруней-Даруссалам в РФ, а также представители Делового совета Россия-АСЕАН и Делового совета Россия-Мьянма.