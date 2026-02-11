РЭО поможет готовить кадры для агропрома

Российский экологический оператор в партнерстве с РГУ им. А. Н. Косыгина и Сибирским государственным университетом инженерии и биотехнологий разрабатывают программу дополнительного профессионального образования для агропромышленного комплекса. Старт обучения запланирован на сентябрь 2026 года.

Программа называется «Проектирование агропромышленных продуктов и упаковки в цифровой среде: цифровые двойники, экологическая оценка и прогнозирование жизненного цикла». Она позволит объединить экспертизу в области технологий, агробиотехнологий, дизайна и экологии. Такой междисциплинарный подход формирует современную образовательную модель, ориентированную на реальные запросы промышленности и экологической повестки.

Курс ориентирован на специалистов агропромышленных и перерабатывающих предприятий, экологических и ESG-специалистов, а также дизайнеров и специалистов по цифровому моделированию.

Ключевой принцип программы — работа с реальными кейсами предприятий агропромышленного комплекса. Слушатели будут осваивать инструменты цифрового проектирования, экологической оценки и прогнозирования жизненного цикла продуктов и упаковки, рассказали в пресс-службе РЭО.