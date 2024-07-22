РЭО полностью перейдет на отечественное офисное ПО до конца 2024 года

Российский экологический оператор полностью перейдет на использование отечественного офисного программного обеспечения (ПО) в рамках импортозамещения, определенного Президентом РФ, до конца 2024 года.

«Во втором квартале текущего года РЭО закупил российский пакет программ „Р7-Офис“, по которому проведены ознакомительные мероприятия для сотрудников и дополнительно планируются обучающие курсы. Закупленное ПО состоит из десктопного и серверного решений, включающих в себя почтовый клиент (в т. ч. адресная книга, календарь и планировщик), редакторы документов, таблиц, презентаций, с возможностью онлайн-работы с документами», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Стратегия цифровой трансформации РЭО предусматривает полный, 100-процентный, переход компании к использованию российского офисного ПО к 1 января 2025 года.

«РЭО, в рамках Стратегии цифровой трансформации, реализует мероприятия по переходу на преимущественное использование российского ПО, в частности проводит обучение сотрудников компании по использованию пакета российских офисных программ», — прокомментировал заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Увеличение к 2030 году доли использования российского программного обеспечения в государственных органах, корпорациях и компаниях, а также в хозяйственных обществах до 95% является одной из задач национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ.