РЭО подвел итоги первой студенческой научной конференции по циркулярной экономике

Студенческая научная конференция «Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд» впервые прошла на Российском экологическом форуме (РЭФ). Мероприятие состоялось 7 октября в рамках Молодежного дня РЭФ. На нем студенты представляли свои научные работы, посвященные экономике замкнутого цикла.

«В рамках Молодежного дня студенты представили свои научные работы на тему обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. РЭФ по праву стал площадкой возможностей, где молодые и активные экологи могут заявить о себе, дать старт своим проектам и выбрать профессиональный путь, связанный с защитой окружающей среды», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В конкурсе принимали участие студенты бакалавриата и магистратуры всех форм обучения. Лучшие 20 работ, отобранные на конкурсе, до конца года будут опубликованы в сборнике, включенном в РИНЦ. Авторы 10 из них выступили на конференции в рамках Молодежного дня РЭФ.

Студенты подготовили работы на такие темы, как технологии переработки и утилизации отходов, экологическое образование и просвещение, переход к экономике замкнутого цикла, инновации и технологии в управлении твердыми коммунальными отходами (ТКО), рынок вторичных материалов.

В топ-10 авторов лучших научных работ, которые были представлены на РЭФ, вошли:

1. Смирнова Мария (МГТУ им. Н. Э. Баумана) — Утилизация отходов энергетики;

2. Калинина Анастасия (УРФУ) — Необходимость предотвращения избыточного воздействия микропластика на живые организмы;

3. Абрамов Егор (Финансовый университет) — Переход к экономике замкнутого цикла: внедрение блокчейн-технологий в России;

4. Кондусова Анастасия (РУДН) — Правовое регулирование права собственности при реализации ТКО и вторичных материальных ресурсов;

5. Быкова Елизавета (ТПУ) — К вопросу о фитотестировании материала хвостохранилища Алтайского горно-обогатительного комбината с помощью овса Avéna satíva;

6. Яицкова Елизавета (РГУ им. А. Н. Косыгина) — Получение термостойкого волокна из вторичных ресурсов;

7. Разживина Алина (СамГТУ) — Разработка системных подходов раздельного сбора и внедрение ресурсосберегающих подходов при организации деятельности учебного заведения;

8. Сергеев Олег (СПбПУ) — Разработка интерактивного онлайн-курса по охране окружающей среды с использованием метода визуально-информационных моделей;

9. Терехова Мария (РГУ им. А. Н. Косыгина) — Современные подходы к очистке газовых выбросов: моделирование, визуализация и повышение эффективности работы аппарата для улавливания летучей золы;

10. Садовничая Татьяна (СПбПУ) — Использование добавок из биомассы микроводорослей для увеличения биогазового потенциала полигонов.