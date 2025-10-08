РЭО подвел итоги муниципального этапа конкурса рисунков для дошколят

Конкурс стартовал в мае 2025 года и проходит среди воспитанников детских садов и учащихся начальных классов по всей стране. Его цель — формирование у детей экологической культуры и бережного отношения к природе.

«Через творчество дети осваивают важные принципы раздельного сбора отходов. Такие инициативы помогают с раннего возраста прививать понимание, что экология начинается с повседневных действий — сортировки отходов, повторного использования вещей и заботы о своем городе», — отметили в пресс-службе РЭО.

По итогам муниципального этапа каждая школа и детский сад направили по одной лучшей работе на региональный этап. Победителей определят в субъектах России, после чего лучшие рисунки представят на федеральном уровне.

Конкурс проходит в рамках всероссийских природоохранных проектов «Эколята», «Молодые защитники природы» и образовательной программы РЭО «Зеленая школа».

В прошлом году в рамках сотрудничества РЭО и «Эколят» дошкольники и школьники собрали 1617 тонн макулатуры на акции «Спасаем деревья с Эколятами».