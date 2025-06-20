РЭО подписал соглашения с 10 регионами на ПМЭФ-2025

Российский экологический оператор подписал соглашения о сотрудничестве с Республикой Мордовия, Хабаровским краем, Тамбовской, Тульской, Новосибирской, Рязанской, Кировской, Ивановской, Ленинградской областями и Санкт-Петербургом на полях Петербургского международного экономического форума — 2025 (ПМЭФ).

Кроме того, глава РЭО провела рабочие встречи с представителями Омской области и Приморского края. Обсуждались проекты, необходимые для достижения целевых показателей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и повышения экологического качества жизни в регионах.

«Работу по созданию современной отрасли обращения с отходами мы ведем в тесном диалоге с субъектами. На ПМЭФ мы обсудили планы по строительству новых комплексов, меры поддержки и возможности финансирования. Все это необходимо для выполнения национальных целей и сокращения объема захоронения отходов. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь в реализации этих проектов», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Сотрудничество РЭО с регионами предполагает совместную реализацию инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО, в том числе с привлечением мер государственной поддержки и механизмов льготного финансирования РЭО, а также проектов в сфере экономики замкнутого цикла.