РЭО поддержал Плехановский университет на защите в рамках «Приоритета 2030»

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова вошел в число участников обновленной архитектуры программы «Приоритет 2030», направленной на развитие технологического лидерства и внедрение инновационных решений. Российский экологический оператор, чья базовая кафедра по экономике замкнутого цикла была открыта в вузе в 2023 году, поддержал включение университета в программу.

«Включение РЭУ им. Г. В. Плеханова в число вузов-участников программы подтверждает высокий уровень его научных разработок. Университет активно занимается исследованиями в области зеленой экономики, внедряет цифровые инструменты для экологического мониторинга и предлагает новые финансовые механизмы для устойчивого развития. Исследования вуза позволят создавать финансовые инструменты для экотехнологий, развивать бизнес в сфере обращения с отходами и совершенствовать экономические модели переработки отходов. Мы уверены, что наряду с образовательными программами РЭО в вузе это поможет расширить научную базу отрасли обращения с отходами и создать эффективные модели экобизнеса», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Стратегия технологического лидерства Плехановского университета направлена на развитие биоэкономики, в том числе на биотехнологии для утилизации отходов. В рамках этого направления вуз создаст новые исследовательские лаборатории, R&D-центры и образовательные программы, что позволит подготовить квалифицированные кадры для работы в сфере переработки отходов.

РЭО поддерживает проект «Биотехнологические решения в рециклинге органических и промышленных отходов», в рамках которого ученые разрабатывают инновационные технологии переработки отходов мясной и резинотехнической промышленности. В дальнейшем исследования охватят сельскохозяйственные, золошлаковые, растительные и текстильные отходы, а также технологии компостирования.

РЭУ им. Г. В. Плеханова реализует шесть образовательных программ, разработанных совместно с РЭО: одну программу бакалавриата «Экология и экономика природопользования»; две программы магистратуры «Зеленая экономика и управление ресурсами и „ESG-трансформация предприятий“; три программы дополнительного профессионального образования „Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы“, „Основы и принципы экономики замкнутого цикла“, „Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России“.

Сейчас идет набор на программу «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы». Оставить заявку можно по ссылке.

РЭУ им. Плеханова входит в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, который РЭО основал в 2021 году. Всего в него вошли 26 вузов, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.