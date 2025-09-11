РЭО поддержал объединение ассоциаций «Чистая страна» и «Ресурс»

Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» и Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» приняли решение об объединении. Соответствующие документы направлены в Минюст. Новая ассоциация будет называться «Чистая страна — Ресурс».

Перед этим в понедельник, 8 сентября, «Чистая страна» провела круглый стол, на котором выступила генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова. Она поддержала объединение организаций.

«Это послужит повышению эффективности работы всей нашей отрасли —

мы поддерживаем такое усиление, — подчеркнула Ирина Тарасова. — РЭО вместе с сообществом предлагает решения для дальнейшего развития. Мы отбираем лучшие практики, следим за внедрением современных технологий и стараемся делиться этой информацией с профессиональным сообществом».

РЭО сотрудничал с «Чистой страной» по многим направлениям благодаря бессрочному соглашению о взаимодействии.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» была создана при поддержке РЭО в 2021 году. Это объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов.