РЭО поддержал инициативу развития фудшеринга в России

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев поддержал инициативу по созданию инфраструктуры фудшеринга в России. Он отметил, что это достаточно перспективное направление в силу того, что большинство продуктов питания, которые выходят из оборота, остаются пригодными. С данной инициативой в стране выступает председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев. Он представил ее 7 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Это действительно возможность снять административные барьеры для так называемого фудшеринга в пределах административных ограничений. Мы целиком поддерживаем, в том числе готовы участвовать в создании инфраструктуры банков еды. То есть условно такие распределительные центры, которые могли бы помочь нам оперативно распределять продукты с истекающим сроком годности, которые в этом отношении возможно использовать для иных целей. И в этом плане нельзя говорить о том, что мы переводим потребление из одной категории в другую. Нет, мы оставляем в потребительской корзине максимальное количество продуктов, которые могут и пригодны быть к потреблению. Это без всяких нарушений для санитарно-эпидемиологических норм», — отметил Денис Буцаев.

Фудшеринг — это технология перераспределения нереализованных бизнесом, но пригодных к употреблению по всем требованиям российского законодательства продуктов через социально ориентированные некоммерческие организации для оказания помощи нуждающимся.

«Этот механизм направлен на решение двух проблем — социальной и экологической. С одной стороны, более 14 миллионов человек в нашей стране нуждаются в дополнительной поддержке, живут с доходами ниже прожиточного минимума. И основная статья расходов — это питание. С другой стороны, миллионы тонн нереализованных продуктов, но полностью пригодных для питания, утилизируются предприятиями. У этих продуктов действующий срок годности, они соответствуют всем нормам законодательства. Однако являются нереализованными. Эти два момента просто противоречат друг другу», — сказал Артем Метелев.

Согласно инициативе, планируется создать сеть банков еды по стране, обеспечив законодательную поддержку и регулирование этого рынка. По словам парламентария, сегодня в 17 регионах России уже действует такая система, свыше 60 регионов готовы к ней присоединиться.

Метелев не первый год работает над реализацией вопроса, в октябре планируется внесение соответствующего законопроекта в Госдуму на первое чтение.