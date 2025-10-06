РЭО: почти 35 тысяч контейнеров для отходов установили в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Российский экологический оператор подвел итоги трехлетней работы по оснащению ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей контейнерами и техникой для вывоза отходов. Спецтехника поставляется в регионы в рамках специального инвестиционного проекта и программы социально-экономического развития новых регионов Российской Федерации (программа утверждена распоряжением Правительства РФ от 21 апреля 2023 № 1019-р).

«На территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей ежегодно образуется 1,5 млн тонн отходов. — сообщил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Для сбора отходов в этих субъектах установлено более 55 тысяч контейнеров, а также эксплуатируется 485 мусоровозов и другой техники. Все это требует обновления. С 2022 года федеральный центр оказывает системную поддержку в данном направлении».

«Стоимость мусоровозов, контейнеров и другой специальной техники для вывоза отходов превысила 6,5 млрд рублей, — сообщила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. — Всего на данный момент уже поставлено почти 35 тысяч контейнеров и 563 мусоровоза. Новая техника используется для сбора и транспортирования отходов, а также для ликвидации несанкционированных свалок».

Помимо этого, для создания системы обращения с отходами на территории новых регионов России РЭО постоянно оказывает методическую и аналитическую поддержку. Так, в 2022–2023 годах, при непосредственном участии Российского экологического оператора, разрабатывались территориальные схемы обращения с отходами для данных субъектов. До конца 2025 года РЭО также планирует закупку еще 13 мусоровозов.

В ДНР услугу по обращению с отходами населению оказывает региональный оператор — государственное унитарное предприятие «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ». В ЛНР подобную работу ведут 29 муниципальных унитарных предприятий. В Запорожской области — государственное унитарное предприятие «ЭкологияРесурс». В Херсонской области региональным оператором определено государственное бюджетное учреждение «Херсонский экологический оператор».