РЭО: почти 1000 цифровых двойников создали для полигонов России

«Цифровые двойники позволяют оценить текущее состояние полигонов и определить оставшийся период их эксплуатации. В процессе фиксируются ключевые параметры объектов, такие как площадь, объем, высота, а также участки, выходящие за пределы отведенной территории, случаи обрушения откосов и распространения фильтрата за границы объекта. Это дает возможность своевременно выявлять нарушения на полигонах и принимать необходимые меры для их устранения. Менее чем за три года РЭО построил 997 цифровых двойников объектов размещения ТКО» — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Цифровые двойники полигонов используются для экспертизы концепций развития отрасли обращения с ТКО, которые заложены в территориальных схемах. Благодаря этому можно прогнозировать нехватку мощностей или оценивать возможность модернизации объектов для обработки и утилизации отходов.

Первоочередной задачей является изучение потребности регионов в проведении воздушного лазерного сканирования полигонов в течение года. Сам процесс создания 3D-моделей полигонов включает несколько этапов.

Для создания цифрового двойника беспилотник с лидаром выполняет облет объекта по заранее заданной траектории. Так формируется цифровое облако точек, которое после наложения текстур становится цифровой копией полигона. Для более детальной визуальной оценки РЭО также проводит видеосъемку и фотофиксацию объекта в формате 360 градусов. После обработки всех данных создаются ортофотопланы, ситуационные планы полигона и трехмерные модели, которые позволяют определить ключевые параметры объекта. На завершающем этапе проводится визуальный анализ эксплуатации объектов и прогнозируется срок их службы.

Кроме того, тепловизоры и газоанализаторы, установленные на летательных аппаратах, помогают прогнозировать тление и возгорания на полигонах, а также определять состав выделяемых веществ.

Все данные, полученные в результате лазерного сканирования, загружаются в информационную систему мониторинга объектов размещения ТКО. Эта система была разработана в 2023–2024 годах для обработки результатов облетов и оснащена собственной нейронной сетью для анализа данных.

Проект по созданию цифровых копий полигонов с использованием беспилотных летательных аппаратов стартовал в 2022 году. В 2023 году он получил государственную поддержку и стал частью федерального проекта «Стимулирование отечественного спроса на беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Подать заявку на облет можно через сайт РЭО.