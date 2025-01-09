РЭО: почти 1000 цифровых двойников создали для полигонов России
Российский экологический оператор построил 997 цифровых моделей объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) за 2022–2024 гг. Цифровые двойники позволяют оценить остаточную вместимость полигонов.
«Цифровые двойники позволяют оценить текущее состояние полигонов и определить оставшийся период их эксплуатации. В процессе фиксируются ключевые параметры объектов, такие как площадь, объем, высота, а также участки, выходящие за пределы отведенной территории, случаи обрушения откосов и распространения фильтрата за границы объекта. Это дает возможность своевременно выявлять нарушения на полигонах и принимать необходимые меры для их устранения. Менее чем за три года РЭО построил 997 цифровых двойников объектов размещения ТКО» — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Цифровые двойники полигонов используются для экспертизы концепций развития отрасли обращения с ТКО, которые заложены в территориальных схемах. Благодаря этому можно прогнозировать нехватку мощностей или оценивать возможность модернизации объектов для обработки и утилизации отходов.
Первоочередной задачей является изучение потребности регионов в проведении воздушного лазерного сканирования полигонов в течение года. Сам процесс создания 3D-моделей полигонов включает несколько этапов.
Для создания цифрового двойника беспилотник с лидаром выполняет облет объекта по заранее заданной траектории. Так формируется цифровое облако точек, которое после наложения текстур становится цифровой копией полигона. Для более детальной визуальной оценки РЭО также проводит видеосъемку и фотофиксацию объекта в формате 360 градусов. После обработки всех данных создаются ортофотопланы, ситуационные планы полигона и трехмерные модели, которые позволяют определить ключевые параметры объекта. На завершающем этапе проводится визуальный анализ эксплуатации объектов и прогнозируется срок их службы.
Кроме того, тепловизоры и газоанализаторы, установленные на летательных аппаратах, помогают прогнозировать тление и возгорания на полигонах, а также определять состав выделяемых веществ.
Все данные, полученные в результате лазерного сканирования, загружаются в информационную систему мониторинга объектов размещения ТКО. Эта система была разработана в 2023–2024 годах для обработки результатов облетов и оснащена собственной нейронной сетью для анализа данных.
Проект по созданию цифровых копий полигонов с использованием беспилотных летательных аппаратов стартовал в 2022 году. В 2023 году он получил государственную поддержку и стал частью федерального проекта «Стимулирование отечественного спроса на беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Подать заявку на облет можно через сайт РЭО.