РЭО: почти 1 тонну опасных отходов сдают петербуржцы ежедневно

Ежедневно жители Санкт-Петербурга сдают на раздельный сбор почти тонну опасных отходов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Инфраструктура по сбору опасных отходов в городе представляет собой 23 стационарных и 2 мобильных пункта приема, а также 530 небольших экотерминалов.

«Уникальный пример масштабного сбора разных видов опасных отходов от населения демонстрирует Санкт-Петербург. Реализация такой обширной сети сбора опасных отходов от населения — это важный шаг для создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и построения экономики замкнутого цикла. Количество собранных опасных отходов в Петербурге за год выросло вдвое, что показывает высокую востребованность среди горожан», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Система сбора опасных отходов Санкт-Петербурга включает в себя самый большой перечень отходов, принимаемых бесплатно от населения, — лампы, любые ртутные приборы, батарейки, электронные сигареты, любые аккумуляторы и техника, в том числе картриджи, отработанные масла, лекарственные препараты, противогазы и их комплектующие, бытовые химические средства, лаки и краски, автомобильные шины и покрышки.

«Стационарные пункты работают в сочетании с экомобилями и небольшими экотерминалами для создания максимальной доступности населению. Анализ количества собранных отходов показал, что самой эффективной формой сбора являются стационарные экопункты, в том числе за счет удобного для населения месторасположения, ежедневного функционирования и широкой номенклатуры принимаемых опасных отходов», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Станционные и мобильные пункты приема принимают расширенную номенклатуру опасных отходов. Экотерминалы осуществляют прием только компактных батареек, аккумуляторов и ламп. За 2023 год стационарные пункты и экомобили посетили почти 100 тысяч человек. Всего вместе с экотерминалами собрано 346 тонн опасных отходов.

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