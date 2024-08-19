РЭО: победительница розыгрыша ВФМ совершила путешествие на Камчатку

Победительница конкурса Российского экологического оператора и Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) Александра Аверьянова из Краснодарского края совершила путешествие на Камчатку, которое выиграла на конкурсе.

«Конкурс, который мы провели в марте этого года среди участников ВФМ в Сириусе, был направлен как на популяризацию раздельного сбора отходов и экопривычек, так и на продвижение принципов экономики замкнутого цикла. Молодежь активно принимала участие, убеждены, что не только из-за главного приза, но и ввиду большого интереса к экологической повестке», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Участники конкурса должны были найти все зоны, где расположены арт-объекты «Зеленого квадрата», еще одного экопросветительского проекта РЭО. Победителя отобрали с помощью рандомайзера.

«Главным призом конкурса стал сертификат на путешествие на Камчатку. Из 1000 человек, принявших участие, победителем стала Александра Аверьянова. В этом месяце девушка совершила путешествие на Камчатку и исполнила свою мечту», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Девушка поделилась впечатлениями от поездки в социальных сетях.

«Невероятное впечатление от этой мощи и бескрайности. Когда стоишь на берегу, кажется, что он простирается до самого горизонта. <…> До сих пор не верю, что нахожусь в этом месте. Спасибо РЭО, ВФМ-2024 за возможность увидеть своими глазами другой конец нашей страны», — написала Александра Аверьянова.

Подробнее о конкурсе «Зеленый квадрат» можно прочитать по ссылке.