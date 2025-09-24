РЭО: переработка вейпов крайне затруднительна в России

Каждый вейп весит от 120 до 250 граммов, включая аккумулятор массой около 50 граммов. Миллионы таких устройств ежегодно продаются в России и в итоге оказываются на полигонах без шанса стать частью экономики замкнутого цикла. Общая масса отходов уже исчисляется десятками тонн. А период разложения аккумуляторов из-под вейпов может превышать несколько сотен лет, так как они содержат литий-ионные элементы и другие трудноразлагаемые материалы. При этом в процессе разложения вейпы выделяют вредные вещества, чем наносят вред окружающей среде.

«С технической точки зрения переработать аккумулятор от вейпа возможно, однако отбор устройств на сортировочных линиях крайне затруднен из-за мелких деталей, а процесс слишком дорогой. Корпуса вейпов сделаны из композитного пластика низкого качества, а потому в большинстве своем он непригоден для повторного использования. В результате большая часть вейпов идет на захоронение. При этом аккумуляторы вейпов, которые попадают на полигоны, выделяют токсичные вещества под воздействием влаги. Они загрязняют почву и воду», — пояснили в пресс-службе РЭО.

Компании, которые занимаются переработкой аккумуляторов, вынуждены разбирать вейпы вручную. На одно устройство уходит до 1 часа, так как его необходимо разобрать на десятки мелких деталей. Это невыгодно предприятиям, поэтому вейпы, как правило, не берут на переработку. Ситуацию могло бы улучшить повышение ставок экологического сбора, которые производители и импортеры вейпов обязаны уплачивать за переработку устройств. Экосбор является стимулом развития утилизации, так как поступает компаниям-переработчикам и покрывает их издержки. Над совершенствованием ставок экосбора по поручению Президента Российской Федерации сейчас работают профильные природоохранные ведомства, включая РЭО.

При этом на сегодняшний день в России работает лишь одно предприятие по переработке аккумуляторных батарей. Оно находится в Ярославской области и ежегодно перерабатывает до 1800 тонн в год различных аккумуляторов, в том числе используемых для вейпов.