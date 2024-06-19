РЭО открыл сбор инициатив региональных властей в сфере обращения с отходами до 10 июля

Российский экологический оператор провел 19 июня первое заседание Федерального штаба по решению проблемных вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). РЭО будет принимать предложения от региональных органов власти до 10 июля. Заседание состоялось под председательством генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

«Штаб был организован по совместной инициативе Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства природных ресурсов России и публично-правовой компании. Целью штаба является консолидация всех наших инициатив, связанных с проблематикой в сфере обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными. Все вопросы, которые были подняты на первом заседании штаба, требуют отдельного обсуждения и рассмотрения. Они войдут в план деятельности штаба на 2024 год», — сообщил Денис Буцаев.

На заседании рассматривались такие вопросы, как выявление дефицита контейнерных площадок, развитие раздельного накопления ТКО и мест приема вторичных ресурсов, исполнение целевых показателей регионами, в частности на труднодоступных территориях, проблемы, связанные с требованиями по максимально допустимой нагрузке на ось мусоровозов, весовой контроль, тарифорегулирование, реализация инвестпроектов по созданию объектов ТКО в регионах, проведение орнитологических обследований объектов обращения с ТКО, расположенных в 6-й подзоне приаэродромной территории, разработка территориальных схем с использованием ФГИС УТКО.

В заседании приняли участие представители Совфеда, Минприроды России, ФАС России, Минстроя России, Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», органов государственной власти субъектов РФ, региональных операторов по обращению с ТКО.

С докладами выступили первый заместитель председателя Комитета по аграрно- продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Олег Кувшинников, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Андрей Федотовский, начальник управления регулирования ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин, начальник Управления экологии природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина, заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

«По поручению Председателя СФ Валентины Ивановны Матвиенко наш комитет провел мониторинг реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, итоги которого мы обсудили с регионами, органами местного самоуправления, экспертным сообществом и во взаимодействии со Счетной палатой. Целью нашей работы был поиск ключевых решений, которые позволят коренным образом переломить ситуацию. Выработан комплекс первоочередных мер по исправлению сложившейся ситуации. Считаю, что совместными усилиями нам удастся их реализовать», — отметил Олег Кувшинников.

РЭО сформирует окончательный состав и план работы штаба до 10 июля, предложения принимаются до 25 июня. Обратная связь будет приниматься через ФГИС УТКО. Второе заседание планируется провести во второй-третьей декаде июля.