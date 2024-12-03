РЭО открыл регистрацию на участие в церемонии награждения Зелёной Премии

Церемония награждения победителей Зелёной Премии состоится 10 декабря в Москве в 16:00. Призовой фонд составит 9 млн рублей. Регистрация на торжественное мероприятие открыта для всех желающих.

«Приглашаем на торжественную церемонию вручения наград за достижения в сфере экологии! Зелёная Премия — это уникальная возможность представить свои идеи, проекты и опыт в области управления отходами и экономики замкнутого цикла. Наше мероприятие получило большой отклик: количество заявок увеличилось в 13 раз по сравнению с первым годом, достигнув отметки в 13 561. Каждый может внести свою лепту в сохранение природы, и самые вдохновляющие примеры будут отмечены и представлены на церемонии Зелёной Премии», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В 2024 году РЭО предусмотрел призовой фонд Зелёной Премии в размере 9 млн рублей. Также в этом году отбор победителей состоится по трем трекам — профессиональный, общественный трек и «Юннаты». Все призовые средства будут распределены между победителями в номинациях по общественному и юннатскому треку.

Также в рамках Премии пройдёт закрытая специальная номинация «Рейтинг регионов». Будет оценена деятельность субъектов РФ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами по специальной методологии, которую разработал РЭО.

«Хочу отметить, что в этом году площадкой для проведения церемонии мы выбрали Национальный центр «Россия». И выбор этот неслучаен. Им мы хотим подчеркнуть, что наша Зелёная Премия охватывает всю страну, проводится колоссальная работа, чтобы отобрать идеи и проекты, достойные награды. Конечно, для нас это очень волнительный, масштабный процесс», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Сбор гостей состоится с 15:00 до 15:30 по адресу: Национальный центр «Россия», Краснопресненская набережная, 14. Начало церемонии — в 16:00.

Участие в церемонии награждения победителей Зелёной Премии бесплатное. Но необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

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