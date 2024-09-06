РЭО открыл регистрацию на РЭФ-2024

Российский экологический оператор открыл регистрацию на Российский экологический форум (РЭФ), который пройдет 7−9 октября в Московской области. Регистрация открыта для участников Молодежного дня и деловой программы форума, а также для представителей СМИ.

«Российский экологический форум — крупнейшее мероприятие в сфере обращения с отходами, призванное осветить весь спектр задач, связанных с развитием инфраструктуры в нашей стране. РЭФ выступает в качестве открытой площадки для диалога как между участниками отрасли, так и смежных сфер, а также между представителями бизнеса, государственных органов и общественности. Главная цель форума — поиск эффективных решений для развития комплексной системы обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках РЭФ 7 октября состоится Молодежный день, который будет включать в себя лекции, воркшопы, сессии, в том числе пленарную, посвященные экоактивизму, проектной деятельности, созданию экоцентров.

Сквозной темой всего форума станет пятилетие реформы обращения с отходами. Именно этой теме посвящено пленарное заседание, которое пройдет 8 октября. Деловая часть форума пройдет 8 и 9 октября. По традиции она будет посвящена обширному блоку тем, включая расширенную ответственность производителей (РОП), инвестиции, цифровизацию, территориальные схемы, экомониторинг, работу региональных операторов и другие. Также на площадке форума пройдут заседания объединений, созданных при участии РЭО.

Регистрация на РЭФ-2024 открыта для всех желающих, пройти ее можно на сайте Российского экологического оператора. Деловая программа будет анонсирована позднее.

РЭФ проходит ежегодно с 2021 года. На площадке форума собираются представители госаппарата, отраслевые специалисты, предприниматели, общественники. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.