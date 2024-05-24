РЭО организовал уличную зону «Уберу» на ЦИПРе

«В Нижнем Новгороде проходит одна из крупнейших ежегодных конференций, посвященных цифровой трансформации российской экономики. РЭО и проект „Уберу“ подготовили отдельную программу для посетителей мероприятия», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В рамках мероприятия заявлен трек ЦИПР_Дети, посвященный влиянию «цифры» на подрастающее поколение. В рамках него обсудили не только цифровую гигиену, голосовые помощники и гаджеты, но и экологические вопросы осознанного потребления. Мероприятия от РЭО в рамках трека проходят на площадке «Уберу» и в мастерской переработки Infinity Plastic.

«На стенде „Уберу“ и в мастерской переработки Infinity Plastic можно узнать о переработке отходов и цифровых сервисах, которые делают ее простой и удобной, а также об осознанном подходе к экологии и ответственному потреблению», — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 22 по 24 мая.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. У сообщества «Уберу» также организован Telegram-канал и группа VK.