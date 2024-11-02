РЭО: опубликован проект правил расчета и применения понижающего коэффициента экосбора

Чем больше вторсырья будет использовать производитель, тем ниже будет экосбор

Опубликован проект постановления, в котором описаны правила расчета и применения понижающего коэффициента для расчета экологического сбора на товары и упаковку, произведенные с использованием вторичного сырья. Сейчас нормативный документ находится на стадии оценки регулирующего воздействия. Автор разработки — Минпромторг России.

«Документом предусмотрено введение понижающего коэффициента для экологической ответственности компаний, которые выпускают товары и упаковку, попадающую под расширенную ответственность производителей. Суть в том, что чем больше вторсырья будет использовать производитель, тем ниже будет экосбор. То есть у бизнеса будет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья. А значит снизится и количество отходов, которые попали на захоронение вместо утилизации. То есть мера, описанная в новом проекте постановления, будет способствовать и развитию экономики замкнутого цикла в России», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Чтобы рассчитать коэффициент, от единицы нужно отнять значение доли вторсырья. Доля вторсырья рассчитывается делением массы вторсырья на массу всего сырья. Формула выглядит так: K = 1-Д , где: K - понижающий коэффициент; Д - доля вторичного сырья, рассчитываемая по формуле Д = Мв/Му (Мв - масса вторичного сырья, М - масса всего сырья).

«Экосбор пойдет на создание 5,5 млн тонн мощностей утилизации отходов от использования товаров. Это поможет достичь национальной цели по снижению захоронения отходов на полигонах в два раза к 2030 году. В то же время средства экосбора могут быть направлены и на приобретение контейнеров для организации раздельного накопления отходов и компенсацию затрат утилизаторов», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.