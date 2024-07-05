РЭО опубликовал второй выпуск альбома лучших практик РСО

Российский экологический оператор разместил второй выпуск альбома лучших практик раздельного сбора отходов (РСО). В него вошли разные форматы РСО — от контейнеров во дворах до экоцентров, а также онлайн-сервисы, помогающие сдавать вторсырье на переработку.

«Строительство больших современных объектов обработки, закупка техники и контейнеров требует много времени и вложений. Одновременно с этим во многих регионах уже можно практиковать различные виды РСО. Мы надеемся, что наш альбом поможет систематизировать знания и представления об инструментах РСО, который так важен для построения экономики замкнутого цикла. Сбор и публикация опыта всей страны в одном альбоме позволит быстрее достигнуть поставленных перед нами целей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Помимо контейнерного раздельного сбора во многих регионах уже реализуются экологические проекты, направленные на эффективный сбор вторичных ресурсов от населения. Кроме того, частью общей инфраструктуры обращения с ТКО стали онлайн-сервисы и приложения, благодаря которым пункты приема сосредоточены в единой системе информирования, аналитики и мотивации пользователей.

«Говоря о раздельном сборе отходов, большинство представляет себе только цветные контейнеры на площадке около дома. При этом в стране есть множество примеров других способов сдачи отходов на переработку: экостанции, экопункты, экоцентры и умные аппараты, которые дополняют инфраструктуру, делая ее доступной и удобной для пользователей. Мы продолжаем собирать и анализировать разные практики РСО в стране для создания комплексной и эффективной системы обращения с отходами населения», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

РЭО разошлет альбом лучших практик раздельного накопления отходов региональным органам власти. Работа над альбомом будет продолжена, в следующей части акцент будет сделан на сборе конкретных фракций.

Ознакомиться с альбомом можно по ссылке.