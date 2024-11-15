Российский экологический оператор представил шорт-листы Зеленой премии — 2024. Организационный комитет премии отобрал лучшие проекты в сфере экологии по 13 номинациям среди более чем 13,5 тысячи заявок.

«В этом году мы в четвертый раз проводим Зеленую премию. Когда мы впервые анонсировали конкурс, даже не подозревали, какой получим отклик, но верили, что найдется много неравнодушных. Сегодня мы знаем точно — с каждым годом людей, думающих о защите окружающей среды, становится все больше и больше. В 2021 году мы получили более 1000 заявок, в 2022 году — более 3000, в 2023 году — 3808 заявок. В этом году мы получили более 13,5 тысяч заявок, что почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом! И, в первую очередь, такой рост — это вовлеченность населения и бизнеса, отраслевых компаний в экоповестку, стремление изменить мир к лучшему и защитить природу.

Но также важно, что наш конкурс — это возможность помочь, в том числе финансово, развитию прорывных идей. Причем это может быть и маленький локальный проект — нам отрадно, что он станет более заметным благодаря Премии. Сегодня мы публикуем топ-20 проектов в каждой номинации. Эти шорт-листы претендентов на победу составил наш организационный комитет. Затем жюри предстоит выбрать победителей. Эти проекты получат поддержку и послужат примером для остальных. В итоге победителями станут лучшие из лучших. Но ведь сам факт участия в Премии уже говорит о том, что проект готов заявить о себе. И заявляет во весь голос», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Жюри Зеленой премии в 2024 году расширилось, в него вошли не только эксперты отрасли обращения с отходами, представители органов государственной власти, общественники из сферы экологии, но и представители образовательных организаций, финансового сектора и бизнеса.

К примеру, с этого года в жюри певица Нюша, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков, руководство трех вузов — ректор РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский, ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, вице-президент ПАО Сбербанк Михаил Чачин, исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, заместитель генерального директора по персоналу ГК Росатом Татьяна Терентьева, общественный деятель и основатель Всероссийского образовательного форума «Репутация» Анна Русска, и. о. генерального директора Центра просветительских инициатив Министерства просвещения России Светлана Кутукова, заместитель Председателя Правления — Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Марат Закиров.

«Номинации распределены по общественному, профессиональному и юннатскому трекам. В каждом из них несколько номинаций, в 2024 году список сильно расширился и составил в общей сложности 13 номинаций. Организационный комитет сформировал шорт-листы по каждой. Теперь у тех, кто попал в шорт-листы, есть возможность выиграть денежный приз.

Например, победитель в номинации „Экосемья“ получит сертификат на семейное путешествие на полмиллиона рублей. А 10 победивших студентов — единоразовую стипендию в 150 тысяч рублей каждый. И самый большой грант достанется трем финалистам в „Эколидерах“ — по миллиону каждому! Выбор было сделать очень трудно, но конкурс — это всегда и радость, и слезы. Мы с большим уважением относимся к труду экологически осознанных людей и компаний и внимательно отсмотрели все заявки. Если вы не нашли себя в шорт-листе в этом году — не расстраивайтесь, вам обязательно повезет в следующем» — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Кроме того, отдельно на Зеленой премии представлена закрытая номинация «Регионы России». В рамках этой номинации эксперты РЭО оценят, как субъекты РФ проводят реформу отрасли по обращению с отходами.

Общественный трек

Экологические лидеры

— Витулин Андрей, Сахалинское региональное отделение Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема»;

— Вялых Елена, Курское региональное отделение Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», Фонд по защите экологии Курской области

— Дицевич Ярослава, «ЭкоМолодежь»;

— Емец Екатерина, Администрация губернатора Камчатского края;

— Ефремова Анастасия, Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!», Всероссийское экологическое движение «Экосистема»;

— Жменева Елена, «ЭкоСтройРесурс»;

— Ивченко Карина, «Мусора.Больше.Нет», Союз эковолонтерских организаций;

— Клековкина Дарья, Ветеринарная клиника «Друг»;

— Книжникова Елена, Межрегиональное общественное движение «Друзья заповедных островов»;

— Кузякин Кирилл, «Молодежный ресурсный центр»;

— Кумпан Александра, АНО «Фудшеринг»;

— Николаева Надежда, ИРЭОО «Мой Байкал»;

— Окорочкова Анастасия, АНО «Территория устойчивого развития»;

— Пепенцева Наталья, Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр природопользования и охраны окружающей среды»;

— Расулмухамедов Элмурод, АНО «Сад памяти»;

— Рожковский Евгений, Межрегиональная общественная экосоциологическая организация «Зеленая Арктика»;

— Саблин Роман, «Зеленый Драйвер»;

— Сиразеев Артур, автор блога «Чистомэн»;

— Смолокуров Артем, АНО «Губернаторский центр „Вместе мы сильнее“;

— Спирин Михаил, «Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова»;

— Сычева Наталья, «Тульский государственный университет»;

— Тернополова Мария, «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»;

— Чепинога Любовь, АО «Невский экологический оператор»;

— Чуршукова Елизавета, Межрегиональная общественная организация в сфере защиты животных «Голоса за животных»;

— Юшкова Светлана, ФГБУ «Национальный парк „Красноярские Столбы“;

Экологические центры

— Экоцентр «Добрый пластик» (Михайлова Юлия);

— ИОООИД «Надежда» (Андроняк Дарья);

— Гуманитарный ветотряд (Козич Анастасия);

— Экоцентр «Чистая среда» (Полосуева Елена);

— АО «Югра-Экология» (Самолданова Татьяна);

— Экоцентр «Феодосия» (Коваленко Дарья);

— Экодом (Светлакова Наталья);

— Экоцентр АНО «Экологизатор» (Хохлова Татьяна);

— Экоцентр АО «Куприт» (Воронин Сергей);

— Экоцентр «Курган» (Мосина Евгения);

— Экопроект «Вторсырье на благотворительность» (Симонова Светлана);

— Экоцентр «Сборка» (Антонов Михаил);

Экологическая семья

— Пиви Лидия Новай (г. Санкт-Петербург);

— Булгаков Максим (Тамбовская область, г. Тамбов);

— Янученко Анна (Томская область, г. Северск);

— Турнаева Лидия (Тюменская область, село Демьянское);

— Матюшкин Владимир (Краснодарский край, г. Армавир);

— Коровина Анастасия (Нижегородская область, г. Нижний Новгород);

— Страту Евгения (Калининградская область);

— Брага Екатерина (Московская область, г. Щелково);

— Чистопашин Алексей (г. Санкт-Петербург);

— Желтых Лариса (Новосибирская область, г. Новосибирск);

— Краснопевцева Виктория (Республика Бурятия, пос. Танхой);

— Николайчук Светлана (Тюменская область, г. Тобольск);

— Ярцев Павел (г. Москва);

— Шайхайдаровы Ренат и Айгуль (Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, село Антоновка);

— Колупаева Мария (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар);

— Федотова Юлия (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Советский);

— Сырых Иван (Удмуртская Республика);

— Деменкова Виктория (Краснодарский край, г. Анапа);

— Максимкина Елена (Воронежская область, г. Бобров);

— Валиахмедов Равиль (Саратовская область, р. п. Лысые Горы);

— Голик Валентина (Вологодская область, г. Вытегра);

— Леденева Арина (Ленинградская область, г. Всеволожск);

— Вязьмина Олеся (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск);

— Квасова Надежда (Московская область, г. Руза);

— Сербин Олег (Республика Крым, г. Феодосия);

Студенчество

— Трефилова Анна (ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»);

— Зеновская Анна (ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина»);

— Серомлянова Ксения (ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»);

— Николаева Марина (ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева»);

— Мустафин Галинур (ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»);

— Чувашаева Камилла (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»);

— Коняев Вадим (ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»);

— Кравченко Александр (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»);

— Овчинникова Анна (ФГБОУ ВО «Мелитопольский государственный университет»);

— Чаусов Алексей (ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»);

— Вишневский Владислав (ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина»);

— Паршина Ирина (ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации», Одинцовский филиал);

— Осоян Эдуард (ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления „НИНХ“»);

— Сидоренко Максим (ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина»);

— Персиянова Дарья (ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана», Мытищинский филиал);

— Шаврин Владислав (ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»);

— Борисов Михаил (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»);

— Киевцев Никита (ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации»);

— Аристов Кирилл (ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»);

— Елизарова Дарина (ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации»);

Экологическое предпринимательство

— Магазин «Рожь да Лен» (Ермолины Олеся и Евгений);

— СПАУН (Токарева Дарья, Дюков Тимофей, Иваненко Дарина);

— ООО «СИМПЛ КАМПАНИ» (Чернышов Олегович, Немченко Олег, Геворгян Тигуран, Степанов Андрей, Гнездилова Мария, Кузнецов Максим, Степанюк Александр, Соколов Василий);

— ООО «Эконорм» (Таирова Мария);

— Greena Avocadova (Синева Алиса, Неуструева Анастасия, Чернова Дарья, Макарова Елена, Лихобабина Алия, Лихобабин Сергей, Варфоломеев Сергей);

— ООО «ЭкоПоинт» (Турченко Антон, Бостон Александр, Мухаметжанов Ильдар);

— Базовый_шум (Антонова Александра, Кутузов Александр);

— Фонд рационального природопользования (Кудзагова Александра, Гайнутдинова Татьяна, Аленцин Владимир, Кочуров Антон, Плужникова Алла, Топчу Ирина);

— RECCAP (Шафирова Валерия, Темников Дмитрий);

— ООО «РусЭнергоПроект» (Канищев Максим, Чибисов Роман, Мешалкин Валерий);

— Социальный проект «Зеленая разведка» (Яковлев Игорь, Соболевская Ксения);

— Экодизайн хаб (Уланова Ирина, Иващенко Вячеслав, Буракова Екатерина, Янгулова Ирина, Гультяев Владислав);

— Благотворительный Фонд помощи детям и окружающей среде «Обычное Дело» (Костюжев Аркадий);

— Художественный МУзей МУсора (Матренина Юлия);

— Изготовление экологических стендов (Гомельский Юрий, Лапыгин Дмитрий, Данилов Даниил);

— ООО «Научно-производственный центр „ЮМАН“ (Лупунчук Маргарита, Кононенко Оксана, Ванюхин Леонид, Шурманов Олег, Развадовский Данила);

— ООО Экогид (Карпелюк Анна, Меньшиков Илья, Тарасенко Александра, Машкина Надежда, Мирясова Дина).

Профессиональный трек

Корпоративные проекты (внутренние)

— ОАО «РЖД» (проект: реализация природоохранных мероприятий в целях достижения показателей Экологической стратегии ОАО «РЖД» до 2030 года и на перспективу до 2035 года»);

— Центр Океанографии и Морской Биологии МОСКВАРИУМ (внутренние корпоративные экологические проекты);

— Группа компаний «Норильский никель» (проект: «Зеленый остров» ООО «ГРК „Быстренское“);

— АО ОПТИКОМ (проект: школа устойчивого развития);

— Управление общественных связей Федеральной антимонопольной службы (проект: марафон «На службе добрых дел!»);

— Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы (проект по присвоению организациям ESG-статуса);

— ПАО «Магнит» (проект: суперстор в поселке Сириус);

— Экокемп «Мир Алтай» (проект: практики устойчивого развития);

— АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа „Дубна“ (проект: „Зона устойчивого развития“);

— ПАО «Аэрофлот» и Ecoplatform (совместный проект);

— ПАО «НЛМК» (проект: переработка строительных отходов на предприятии);

— ПАО «Северсталь», Череповецкий металлургический комбинат (проект: производство композитного материала на основе доменного гранулированного шлака и вторичных полимеров);

— O1 Properties (проект: ESG-практики на объектах офисной недвижимости);

— ЗАО «Группа компаний С7», бренд S7 Airlines (проект: Green Steps);

— ООО «Газпромнефть-Заполярье» (проект: экологическая дорожная карта «ЭКОпроизводство. ЭКОсемья. ЭКОдом»);

— ООО «Органик Гольф» (проект: устойчивое развитие в ресторанах Сколково и Переделкино);

— «Федеральная пассажирская компания» (проект: экоактивности).

Корпоративные проекты (внешние)

— Западно-Сибирская региональная дирекция железнодорожных вокзалов (проект: эксплуатация фандоматов по приему пустых алюминиевых банок и пластиковых бутылок на вокзальных комплексах);

— ПАО Сбербанк (проект: подкаст AI4PLANET);

— АО «Алтайэнергосбыт» (проект: «Кедры в добрые руки»);

— ООО «Томскнефтехим» (проект: «Экологическая осознанность нефтехимии»);

— ООО «СНАБМАСШТАБ» (проект: ЭкоДом, филиалы в ТЦ МЕГА Химки, МЕГА Белая Дача, МЕГА Теплый Стан);

— Группа компаний «КрашМаш» (проект: экологические практики в демонтаже);

— ООО «УралДомСтрой-Сервис» (ESG-проект девелопера UDS);

— ООО «А Зет» (проект: «Зеленая энергия GP»);

— ПАО «МТС» (проект: инклюзивный интерактивный ЭКОурок «Что такое ЭКОслед и как цифровые технологии помогают его сократить?»);

— ПАО «Газпром нефть» (проект экологического восстановления территорий «Чистая среда»);

— «Казаньоргсинтез» (проект: «Твои зеленые привычки»);

— Компания Greenway Global (проект: «Green Drive»);

— ООО «ТД ГраСС» (проект: экостанция GRASS);

— ОАО «РЖД» (проект: Чистые берега Байкала);

— Компания SYNERGETIC (проект: боксы для сбора вещей и текстиля «Не просто вещь»);

— ООО «Натура Сиберика» (проект: профессиональный уход в алюминиевых многоразовых флаконах от бренда ICE PROFESIONAL);

— АО «Россельхозбанк» (проект: ЭкоКарта);

— АО «ВкусВилл» (проект: сбор пакетов, крышек и вторсырья с доставкой);

— АО «Губернские аптеки» (проект: сбор и утилизация просроченных, неиспользованных лекарственных средств от населения);

— Группы компаний «А101» (проект: экологические инициативы).

Инициативы отраслевых компаний

— ООО «Единый оператор экопунктов» (проект: Экопункт);

— ООО «Ямал Экология» (проект: ЭкоЧум);

— ООО «Центр коммунального сервиса» (проект: Интерактивная карта);

— ООО «Хартия» (проект: Цикл образовательных программ в форме экологических уроков в рамках проекта «Береги природу, сортируй отходы!»);

— ООО «Магнит» (проект: «Экошкола» — конкурс по сбору вторсырья среди детских образовательных учреждений Омской области);

— ООО «РОСТтех» (проект: Разделяй с нами);

— ООО «Ресурс АТЭ» (проект: Экскурсии на мусоровозах для детей);

— ООО «МСК-НТ» (проект: Сожми и Закрути ПЭТ);

— СОЭМЗ (проект: Овощи и фрукты без пластика: упаковка из 100% макулатуры);

— ООО «Эттон-Центр» (проект: Цифровая платформа отрасли экологии и природопользования);

— ООО «Урбантех-М» (проект: ОССиГ-контроль. Автоматизированная система контроля оборота отходов строительства, сноса и грунтов);

— ООО «ЭкоИнтегратор» (проект: Акция «Сортируй, сдавай, экономь!»);

— ООО «ЦЭБ» (проект: От хлама до искусства);

— Кодекс Технологии (проект: QODEX TONN);

— Группа «Ситиматик» (проект: Биорепеллентация);

Образовательные проекты

— ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (проект: Магистратура «Менеджмент устойчивого развития»);

— ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (проект: Массовый открытый онлайн-курс «Экономика замкнутого цикла в области обращения с отходами»);

— ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (проект: «Волонтерский отряд „ЭкоДесант“);

— ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации» (проект: Международная сетевая магистерская программа «Фармацевтическая экология и безопасная городская среда»);

— ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (проект: Программа дополнительного профессионального образования «Основы и принципы экономики замкнутого цикла»);

— ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (проект: Программа дополнительного образования «Заповедное дело»);

— ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины I» (проект: Научное общество «Эколог»);

— ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (проект: «Международный молодежный климатический клуб»);

— ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» (проект: «Эко иТочка»);

— Филиал ФГБОУ В О Московской области «Университет „Дубна“» — Лыткаринского промышленно-гуманитарного колледжа (проект: Молодежный клуб «Экологист»);

— Муниципальное автономное учреждение Парк флоры и фауны «Роев ручей» (Межотраслевой образовательно-просветительский проект «Академия дедушки Роя»);

— АНО ДПО «КУПНО» (проект: «Зеленый вектор»);

— ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева» (проект: «Адаптация системы обращения твердых коммунальных отходов (ТКО) в условиях изменения климата сложной геоэкологической дифференциации Карачаево-Черкесской Республики»);

— АНО «Центр дополнительного образования „Среда возможностей“ (проект: Короткометражный научно-популярный фильм „Жизнь дерева“);

— АНО «Павловская гимназия» (проект: «Полигон естественных наук»);

— ГБУДО Луганской Народной Республики «Республиканский центр туризма, экологии и краеведения „Возрождение“ (проект: „Зеленый кабинет“);

— МБУДО «Детский эколого-биологический центр „Росток“ (проект: „Центр Росток — флагман экологического просвещения“);

— ГБУДО «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» (Областной экологический проект «Подходы к отходам»);

— АНО «Равноправие» (проект: «Всероссийский экологический диктант»);

— Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (проект: ранняя профориентация дошкольников «Юннаты-дошколята»).

Юннаты

Натуралистическое просвещение

— Проект «Создание зеленых уголков» (Сапожникова Полина);

— Проект «Страна пчел» (Данилов Руслан);

— Проект «#неСКАЗКИ об экологии» (Щерба Петр);

— Познавательно-развлекательная карточная игра «Донская сторона» (Мирошникова Ольга);

— Проект «Школьный Экодвор» (Милькова Дарья);

— Практика «Экосплавы» (Диденко Елизавета);

— Электронный видеожурнал «Экологический годовичок» (Малыгина Анастасия);

— Экогеографическая школа «Эндемик» (Галимова Алена);

— Игра «Путешествие по природоохранным территориям Мурманской области» (Нестерова Алина);

— Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экоэкспедиция с енотом Кузей» (Лыйрова Екатерина);

— Серия просветительских мультфильмов на тему экологии от студии анимации «Северный ветер» (Абрамчук Виктор);

— Практика «Школа без стен» (Никишина Юлия);

— Создание анимационных роликов и мультфильмов в проекте «Экопросвещение» (Касаткина Оксана);

— Фильмы природоохранной тематики детской телестудии «Кнопка» (Хохлов Владимир);

— Проект «Сравнительные наблюдения за постэмбриональным развитием осенней кеты на Станции юных натуралистов при различном термическом режиме» (Чеснокова Елена);

— Электронный гербарий Uralplant.ru (Кутузова Ольга);

— Школьный цветник крупноцветных редких растений (Кротова Надежда);

— Тематические образовательные мероприятия «Дополнительное образование — вуз — реальный сектор экономики» (Кузнецова Татьяна);

— Научно-практическая конференция «Заповедное дело, биоразнообразие, экообразование» (Казакова Любовь);

— Проект «Вавиловский огород» (Шадрина Александра);

Юннатские клубы

— Юннатский клуб «PRO~ЭКО31» — МБОУ «Центр образования № 6 „Перспектива“, г. Белгород, Белгородская область (Павел Александрович, лидер клуба юннатов);

— Юннатский клуб школьного лесничества «Родничок» МБОУ «Бельская средняя общеобразовательная школа», г. Белый, Тверская область (Иванова Татьяна, наставник клуба);

— Эколого-краеведческое объединение «Пилигрим» — МБОУ «Березовская СОШ№ 2», с. Березовка, Пермский край (Шемелина Александра, наставник клуба);

— Юннатский клуб (волонтерский отряд «Бунинцы») — МБОУ гимназия имени И. А. Бунина, г. Воронеж, Воронежская область (Кобзева Ирина, наставник клуба);

— Юннатский клуб «Симбиоз» — МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Гатчина, Ленинградская область (Гуськова Светлана, наставник клуба);

— Юннатский экологический отряд «Зеленый патруль» — ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум», г. Жирновск, Волгоградская область (Федорова Светлана, наставник клуба); — Юннатский клуб — МОБУ «Гимназия № 3», г. Кудымкар, Пермский край (Плотникова Елена, наставник клуба);

— Клуб юннатов — МБОУ экологический лицей № 66, г. Липецк, Липецкая область (Сеитова Елена, наставник клуба);

— Юннатский клуб «Экодозор» ГБУ ДО «Республиканский центр туризма, экологии и краеведения „Возрождение“, г. Луганск, Луганская Народная Республика (Чаус Мария, лидер клуба юннатов);

— Команда юннатов «Цветаны» — ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 334, г. Санкт-Петербург (Кузнецова Полина, наставник клуба);

— Детское экологическое объединение «Набат» — МОУ «Лицей № 53», г. Саратов, Саратовская область (Пчелинцева Лариса, наставник клуба);

— ЭкоШкола «Папоротник» — МБОУ СОШ № 38 им. Б. Ф. Зубкова, г. Пенза, Пензенская область (Зелепугина Ксения, наставник клуба);

— Клуб «Юннаты Первых» — МБОУ «Средняя школа № 11 имени В. Д. Бубенина», г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край (Назаренко Оксана, наставник клуба);

— Клуб юннатов — МБОУ СОШ, г. Пионерский, Калининградская область (Кузанюк Елена, наставник клуба);

— Клуб Юннатов Первых — МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Р. А. Китанина, р. п. Тамала, Пензенская область (Пашина Наталья, наставник клуба);

— Отряд юннатов — МБОУ «Шаминская основная общеобразовательная школа», с. Шама, Республика Татарстан (Абдуллина Виктория, наставник клуба);

— Клуб юных натуралистов Движения Первых — МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска», Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Анкина Наталья, наставник клуба);

— Клуб Юннатов — МБОУ Капыревщинская средняя школа, д. Капыревщина, Смоленская область (Макеенков Андрей, лидер клуба юннатов);

— Школьное лесничество «Берендеи» — МОУ Зебляковская СОШ, п. Зебляки, Костромская область (Шуракова Наталья, наставник клуба);

— Клуб юннатов — МБОУ «СОШ с. Крабозаводское», Сахалинская область (Назарова Виктория, наставник клуба);

Лидеры юннатов

— Маркова Маргарита (МБОУ г. Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза Владимира Александровича Бурматова», Детский технопарк «Кванториум-33», Владимирская область);

— Веретенников Семен (МБОУ «СОШ № 7» г. Алексеевка, Белгородская область);

— Осадчук Николай (ГБОУ ЛНР «Брянковская С Ш № 1», г. Брянка, ЛНР);

— Сурганова Мария (ЧОУ ОШ «Дельта», г. Санкт-Петербург);

— Панина Владислава (Николоторжская СШ, Кириллов / Кирилловский район, Вологодская область);

— Цветкова Аксинья (МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» г. Курска, Курская область);

— Фоминых Владислав (МБОУ Бурмакинская средняя общеобразовательная школа № 1, Ярославская область);

— Коротоножкина Альбина (МОУ «Красненская СОШ имени М. И. Светличной» с. Красное Красненского района, Белгородская область);

— Петрова Ульяна (Рыбинский профессионально-педагогический колледж, специальное дошкольное образование, Ярославская область);

— Матюшкин Владимир (ЧОУ-СОШ г. Армавир, Краснодарский край);

— Васильева Анна (ГБУ Д О Костромской области Эколого-Биологический центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого, Костромская область);

— Леман Глеб (МАОУ Школа № 131 с. Каменки, Нижегородская область);

— Макарова Евгения (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Югорск, ХМАО-Югра);

— Воронова Алиса (МБОУ СОШ № 16 г. Кисловодск, Ставропольский край);

— Григорьева Софья (МБОУ СОШ № 34 г. Иркутска, Иркутская область);

— Павлова Полина (АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы г. Долгопрудный, Московская область);

— Федоров Илья (МБОУ Ильинская СОШ, Чувашская Республика);

— Сапрыкина Дарья (МБОУ — гимназия № 34 г. Орла, Орловская область);

— Шеманчук Дарья (МБОУ «Талинская СОШ», ХМАО-Югра);

— Кречетова Виктория (МБОУ Тюкалинского муниципального района Омской области «Атрачинская средняя общеобразовательная школа», Омская область);

Территория юннатов

— Юннатский парк «Соцветие аллей» (Игнатьева Наталья, Кемеровская область — Кузбасс, г. Кемерово);

— ЭкоДом, благоустройство территории детского ботанического сада (дендрарий), экологическое просвещение и распространение природоохранных идей (Тазов Евгений, Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга);

— Волонтерские экологические лагеря для подростков на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) (Калягина Наталья, Ленинградская область);

— Сенсорный сад на территории МКУДО «Станция юных натуралистов» (Михейкина Маргарита, Воронежская область, Рамонского района, р. п. Рамонь);

— Школьное лесничество (Худи Светлана, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, п. Зеленый Яр);

— «Крестьянский огород» (Колпащикова Наталья, Нижегородская область, г. Арзамас);

— «Прикоснись к памяти сердцем» (Пугачев Роман, Костромская область);

— «Мы в ответе за нашу планету» (Нестерова Евгения, ДНР, г. Горловка);

— Практика благоустройства прилегающей территории муниципального бюджетного учреждения «Центр „Радуга“ (Савинова Татьяна, Ростовская область, г. Волгодонск);

— Благоустройство территории школы (Баранова Елена Васильевна, Новосибирская область).

Зеленая премия — 2024 пройдет в Москве в декабре, дата будет объявлена позже. Подробности на сайте Зеленой премии.