РЭО опубликовал сборник тезисов второй научной конференции по циклической экономике

Конференцию посвятили актуальным вопросам формирования экономики замкнутого цикла. В частности, представленные работы касаются тем переработки отходов, ответственного производства и потребления, внедрения цифровых решений в отрасль обращения с отходами, развития климатически нейтральных технологий и так далее.



Проведение конференции позволило выявить и поддержать талантливых студентов, вовлечь молодежь в научно-исследовательскую и проектную деятельность по экологической тематике. Суммарно в сборнике представлено 19 лучших научных работ участников. Авторы пяти наиболее выдающихся работ стали стипендиатами РЭО.



«Президент обозначил ряд ключевых национальных целей, одна из которых — обеспечение экологической благополучия нашей страны. Реализация таких масштабных государственных задач требует компетентных кадров и инновационных идей. Поэтому отрасль обращения с отходами заинтересована в студенческих проектах и исследованиях, готова внедрять их», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.



