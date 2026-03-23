РЭО опубликовал сборник тезисов второй научной конференции по циклической экономике
Российский экологический оператор в партнерстве с Институтом экологии Российского университета дружбы народов выпустили сборник тезисов по итогам работы второй студенческой научной конференции «Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд», состоявшейся 30 ноября 2025 года.
Конференцию посвятили актуальным вопросам формирования экономики замкнутого цикла. В частности, представленные работы касаются тем переработки отходов, ответственного производства и потребления, внедрения цифровых решений в отрасль обращения с отходами, развития климатически нейтральных технологий и так далее.
Проведение конференции позволило выявить и поддержать талантливых студентов, вовлечь молодежь в научно-исследовательскую и проектную деятельность по экологической тематике. Суммарно в сборнике представлено 19 лучших научных работ участников. Авторы пяти наиболее выдающихся работ стали стипендиатами РЭО.
«Президент обозначил ряд ключевых национальных целей, одна из которых — обеспечение экологической благополучия нашей страны. Реализация таких масштабных государственных задач требует компетентных кадров и инновационных идей. Поэтому отрасль обращения с отходами заинтересована в студенческих проектах и исследованиях, готова внедрять их», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.
