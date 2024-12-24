РЭО опубликовал сборник тезисов научной конференции по ЭЗЦ

«Сегодня переход к экономике замкнутого цикла стал необходимым шагом для сохранения нашей планеты. Эстафету подхватывает молодое поколение, которое готово внести свой вклад в создание устойчивого будущего. Сборник тезисов — результат труда студентов, принявших участие в научной конференции „Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд“, которая прошла на РЭФ-2024. Эти молодые люди, полные энергии и идей, демонстрируют глубокое понимание проблем обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и предлагают инновационные решения, которые могут изменить нашу повседневную жизнь», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В сборник вошли работы, посвященные цифровым технологиям в сфере ЭЗЦ и ТКО: «Переход к экономике замкнутого цикла: внедрение блокчейн-технологий в России» (автор — Абрамов Е.К), «Выявление несанкционированных свалок и мониторинг полигонов ТКО: Применение БПЛА с тепловизионными 21 системами» (А. И. Зеновская)

Ряд работ посвящен экопросветительской деятельности — это «Воспитание молодежи через практики экологического просвещения» (М. М. Баранова), «Роль эколого-просветительских мероприятий в формировании культуры обращения с отходами среди молодежи» (Е. В. Завражных, А. И. Зеновская), «Разработка интерактивного онлайн-курса по охране окружающей среды с использованием метода визуально-информационных моделей» (О. Ю. Сергеев).

Законотворчеству уделили внимание авторы таких работ, как «Правовое регулирование права собственности при реализации ТКО и вторичных материальных ресурсов» (А. С. Кондусова), «Нормативное регулирование и экономическая эффективность на рынке вторичных материалов: вызовы 39 и перспективы» (Е. Е. Могилева, А. А. Александрова), «Нормативно-правовое регулирование экологического воспитания молодежи в России» (Н. Н. Старцев).

Студенты подготовили большой блок работ, посвященных отходам промышленности. Это такие темы, как «К вопросу о фитотестировании материала хвостохранилища Алтайского горно-обогатительного комбината с помощью овса Avéna satíva» (Е. М. Быкова), «Оценка токсичности материалов отходов хвостохранилищ Алтайского горно-обогатительного комбината с применением в качестве тест-объекта Drosophila melanogaster» (К. А. Зезюн), «Утилизация отходов энергетики» (М. М. Смирнова), «Необходимость предотвращения избыточного воздействия микропластика на живые организмы» (А. А. Калинина), «Современные подходы к очистке газовых выбросов: 18 моделирование, визуализация и повышение эффективности работы аппарата для улавливания летучей золы» (М. В. Терехова, Д. В. Шевко), «Оценка степени нефтезагрязненности территории, а также разработка эффективного метода утилизации нефтесодержащих отходов» (Г. А. Шушанян, В. Н. Пыстин).

Различные технологии переработки и производства экологичных материалов студенты отразили в таких работах, как «Разработка экологичного пакета материалов для боевой одежды пожарного» (М. В. Киселева), «Потери ПЭТ-хлопьев при механической переработке ПЭТ-бутылок» (В. К. Коняев), «Разработка системных подходов раздельного сбора и внедрение ресурсосберегающих подходов при 42 организации деятельности учебного заведения» (А. Д. Разживина, Р. А. Акимов, Г. А. Зубарев), «Использование добавок из биомассы микроводорослей для увеличения биогазового потенциала полигонов» (Т. В. Садовничая), «Использование пивной дробины для получения биогаза» (Д. А. Хуснетдинова, М. А. Масалова), «Получения термостойкого волокна из вторичных ресурсов» (Е. Э. Яицкова, Д. Р. Мараховская).

Сборник был подготовлен в рамках работы Консорциума «Экономика замкнутого цикла» и будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Скачать его можно по ссылке или на сайте РЭО в разделе Консорциум.