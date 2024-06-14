РЭО опубликовал рекомендации для составления заявлений о включении в реестр утилизаторов

Российский экологический оператор разместил рекомендации по подготовке заявлений о включении в реестр утилизаторов в рамках обновленного механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Рекомендации подготовлены совместно с Росприроднадзором по поручению Минприроды РФ.

«С 1 января 2024 года вступил в силу закон об обновленном механизме РОП. Сейчас в рамках реформы РОП активно формируется реестр утилизаторов. На данном этапе очень важно грамотно заполнить все документы. Для этого РЭО и Росприроднадзор подготовили рекомендации по подготовке заявлений о включении в реестр утилизаторов. По нашей оценке, в России порядка 600 объектов утилизации, которые могут работать в системе РОП. При этом вхождение утилизатора в реестр — дело добровольное», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В заявлении нужно указать все данные по объекту и приложить необходимые документы. В частности, это информация о том, какие отходы и на каком оборудовании перерабатывает компания, какие производственные мощности у нее есть, а также какие товары и продукты получаются после утилизации. К заявлению необходимо приложить документы на оборудование и продукцию (технические условия, ГОСТы), а также технологический регламент предприятия.

«Зачастую утилизаторы неполностью заполняют сведения или не предоставляют необходимые документы, поэтому получают отказ. В Росприроднадзор подано порядка 400 заявлений на включение в реестр, но до стадии выездной оценки дошли очень немногие. Сейчас в реестр включено всего 16 утилизаторов», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Рекомендации, составленные для устранения самых частых ошибок при подготовке документов, размещены на сайте Минприроды России, а также в разделе РОП на официальном сайте Российского экологического оператора.