РЭО опубликовал рейтинг проблемных районов Самарской области по вывозу ТКО

Больше всего жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в сервисе «РЭО Радар» оставили жители Советского, Кировского, Железнодорожного, Октябрьского, Промышленного районов Самары. Российский экологический оператор получил от их жителей 1799 жалоб с начала года.

«Антирейтинг по количеству жалоб в „РЭО Радар“ возглавили такие районы Самары, как Советский (547 жалоб), Кировский (519), Железнодорожный (335), Октябрьский (238), Промышленный (160). Напомню, что в прошлом году в регионе сменился регоператор, новым стало АО „Экология“. При этом с начала года именно в Самарской области было больше всего жалоб в „РЭО Радар“, их число достигло 2169, это 69% от всех жалоб по России. Ситуацию взяли на контроль РЭО, Минприроды РФ и губернатор. Мы создали дорожную карту и подписали соглашение, в рамках которого деятельность регионального оператора взята на контроль до исправления ситуации», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Рабочая поездка гендиректора РЭО и главы Минприроды РФ в Самарскую область состоялась 20 февраля. На месте была оперативно подготовлена дорожная карта по нормализации ситуации. Его реализация включает оптимизацию работы регионального оператора, а также координацию с муниципальными службами и управляющими компаниями. Совместные усилия позволят снизить экологическую нагрузку и создать более благоприятные условия для жителей области.

РЭО и регион также подписали соглашение, в рамках которого РЭО войдет в уставной капитал регионального оператора для оптимизации его работы.

Соглашение также позволит оказывать региону методическую помощь и развивать инвестиционные программы в сфере обращения с ТКО.