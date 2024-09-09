РЭО опубликовал программу молодежного дня РЭФ-2024

«Среди молодежи большое количество экологических активистов, и на площадке РЭФ соберутся молодые лидеры экологической повестки страны. Они смогут не только познакомиться друг с другом, но и пообщаться с экспертами в неформальной обстановке. Программа дня включает в себя как профильные сессии с экспертами отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), так и полезные мастер-классы, участие в которых примут профессионалы экологической сферы. Ожидаем на Молодежном дне РЭФ около 500 волонтеров-экологов, членов студенческих экоклубов, представителей общественных организаций и отрасли переработки из 40 регионов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках дня пройдет обсуждение реализации молодежи в экологической повестке — участники узнают о возможностях построения своего профессионального пути в экологической сфере, а также смогут присоединиться к экопроектам РЭО, Росмолодежи, Движения «Экосистема» и Движения Первых. Подробно вопрос осветят во время пленарной сессии «Создавай изменения: твои возможности в экологии».

«Участники ознакомятся с деятельностью некоммерческих экологических организаций и погрузятся в работу экологических центров. Также на площадке молодежь сможет разобраться в аспектах экологического предпринимательства, а именно: как запустить свой „зеленый“ стартап и получить поддержку от государства», — поделился сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Студенты во время молодежного дня смогут присоединиться к конференции научно-практических работ «Зеленая лига», участники проекта «Эколидеры» проведут образовательный воркшоп, а юннаты защитят свои работы в рамках конкурса «Экопоколение».

Пройти регистрацию на Молодежный день и ознакомиться с программой можно на сайте Российского экологического форума. Также вся актуальная информация о Молодежном дне РЭФ будет размещена в Telegram-канале события.

РЭО организует Молодежный день РЭФ — 2024 совместно со Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». Молодежный день откроет основную программу и пройдет на территории Кампуса СберУниверситета по адресу: Московская обл., Истринский р-н, д. Аносино, ул. Университетская, вл. 11.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.