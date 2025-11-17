РЭО опубликовал итоги заочного этапа студенческой конференции по экономике замкнутого цикла
Завершился прием работ на участие во второй научно-практической конференции «Экономика замкнутого цикла — молодежный взгляд». Российский экологический оператора определил участников, прошедших в очный этап защиты научных проектов, который состоится 30 ноября и станет частью программы Зеленой премии.
«Интерес студентов к теме экономики замкнутого цикла растет каждый год. Работы, которые мы получили, показывают высокий уровень подготовки и реальное стремление молодежи искать технологические решения для экологических задач страны. Для нас важно поддерживать такие инициативы — именно они формируют будущих специалистов отрасли», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.
Топ-10:
1) Андрианов Данила Сергеевич (РГУНиГ им. И. М. Губкина);
2) Чаусов Алексей Алексеевич (Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса);
3) Александрова Анна, Алексеевна, Могилtва Елизавета Евгеньевна, Нагуманова Карина (РУДН им. Патриса Лумумбы);
4) Шевякова Екатерина Игоревна (РГУ им. А. Н. Косыгина);
5) Костюченко Даниил Андреевич (РУДН им. Патриса Лумумбы);
6) Суханов Игнат Антонович (РЭУ им. Г. В. Плеханова);
7) Белкин Илья Владимирович (Уральский ГАУ);
8) Турашова Мария Михайловна (РГУ им. А. Н. Косыгина);
9) Хаустова Жанна Юрьевна (УРФУ им. Б. Н. Ельцина);
10) Букреев Кирилл Денисович, Балаберников Павел Игоревич (МСХА имени К. А. Тимирязева);
Топ-20:
11) Зверева Евгения Витальевна (РУДН им. Патриса Лумумбы);
12) Трубицын Григорий Александрович (РГУ им. А. Н. Косыгина);
13) Меркушина Наталья Николаевна (РГУ им. А. Н. Косыгина);
14) Шеманчук Дарья Олеговна (УРФУ им. Б. Н. Ельцина);
15) Бабердина Вероника Павловна (РУДН им. Патриса Лумумбы);
16) Заменин Никита Алексеевич, Гуляева Анна Игоревна, Кузяков Никита, Пискун Данил Иванович, Хаустова Жанна Юрьевна (УРФУ им. Б. Н. Ельцина);
17) Верникович Эвелина Константиновна, Меньшенин Александр Сергеевич (Калининградский ГТУ);
18) Масейкин Даниил Витальевич (Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана);
19) Мемрук Маргарита Дмитриевна (РЭУ им. Г. В. Плеханова);
20) Ростилова Анастасия Николаевна (НИТУ МИСИС).
Топ-10 участников приглашаются на очный этап конференции и смогут претендовать на 5 единоразовых стипендий от РЭО в размере 150 тысяч рублей по итогам представления своих работ. Топ-20 работ будут опубликованы в сборнике тезисов по итогам конференции.