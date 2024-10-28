РЭО опубликовал интервью с экспертами РЭФ-2024

Российский экологический оператор опубликовал 18 интервью с топовыми спикерами , которые были записаны на площадке Российского экологического форума — 2024.

«Вот уже четвертый год подряд РЭО проводит Российский экологический форум, который является дискуссионной площадкой не только для участников отрасли обращения с отходами, но и представителей общественности, органов исполнительной власти, бизнеса из смежных сфер. Все они имеют свой взгляд на то, какой должна быть реформа и как строить экономику замкнутого цикла в стране. Их мнения мы собрали в серии интервью, которые записали в рамках РЭФ. Уверены, что в них вы найдете ответы на многие вопросы», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Его интервью также опубликовано на сайте РЭФ-2024.

Главными темами форума стали расширенная ответственность производителей (РОП) и новые механизмы регулирования отрасли, инвестиционные проекты, зеленое финансирование, нормотворчество в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), цифровизация отрасли и построение экономики замкнутого цикла.

На сайте опубликованы интервью с такими отраслевыми топ-спикерами, как заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова, генеральный директор ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, исполнительный директор ООО «Хартия» Алексей Куртишвили, генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Интервью также дали председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, и. о. генерального директора ФГАУ «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» Светлана Кутукова, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, председатель совета по устойчивому развитию ППК «Российский экологический оператор» Светлана Бик, советник губернатора Камчатского края Екатерина Емец.

Со стороны общественности в интервью приняли участие сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев, сопредседатель Движения «Экосистема», начальник отдела проектов в сфере экологии Движения Первых Михаил Данькин, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, гонщик Формулы-1, основатель фонда и председатель совета «Мы выступаем как один» Никита Мазепин, маркетинг-эксперт, основатель Всероссийского образовательного форума «Репутация», Экологического общества «ЭКОРАЗВИТИЕ» и группы-компаний ANNARUSSKA Group Анна Русска, экоблогер, руководитель проекта «Экоразнос®️» Инесса Генералова.